Российские компании будут оценивать по числу маленьких детей у сотрудников и расходам на «формирование традиционных ценностей»

В Стандарте общественного капитала бизнеса, по которому власти будут оценивать вклад российских компаний в достижение национальных целей развития, будет учитываться количество детей младше шести лет у сотрудников. Об этом заявил Владимир Путин, выступая накануне, 18 февраля, на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Внимание на это заявление обратило «Агентство».

«Важнейшую роль в демографической повестке должны играть и работодатели, поскольку достойный, стабильный доход, социальный пакет, удобный график — это дополнительные стимулы для работающих родителей строить большую, многодетную семью.

В этой связи важно, что число маленьких детей, до шести лет, у сотрудников компании или предприятия будет учитываться в Стандарте общественного капитала бизнеса. Этот документ сформирован по инициативе агентства и утвержден правительством».

Постановление об утверждении Стандарта общественного капитала бизнеса премьер-министр Михаил Мишустин подписал 11 февраля. Этот документ определяет ключевые понятия общественного капитала, устанавливает механизм составления публичной нефинансовой отчетности и закладывает основу для оценки того, какое влияние имеют компании на социально-экономическое развитие страны. Общественный капитал включает вклад в благосостояние общества, поддержку социальных программ, охрану окружающей среды.

В числе прочего, как говорится в документе, будут учитываться «расходы организации на инициативы и проекты, направленные на формирование традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».