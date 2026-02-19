Суд прекратил дело о национализации крупнейшего производителя цемента — «Новоросцемента» — после отказа Генпрокуратуры от иска

Арбитражный суд Краснодарского края 19 февраля прекратил производство по делу об изъятии в доход государства активов группы «Новоросцемент» стоимостью 45 млрд рублей. Соответствующая запись появилась в судебной карточке, а детали заседания передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об отказе от исковых требований и снял ранее наложенные обеспечительные меры — включая арест акций и ограничения на распоряжение имуществом.

Речь шла об одном из крупнейших производителей цемента в России, который, по данным надзорного ведомства, занимает доминирующее положение на рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и полностью обеспечивает потребности строительного комплекса этих регионов. В состав группы входят три действующих цементных завода — «Верхнебаканский», «Пролетарий» и «Первомайский», а также законсервированный с 2016 года завод «Октябрь». Совокупная производственная мощность предприятий превышает 8 млн тонн цемента в год.

Иск был подан 27 января 2026 года. Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки, связанные с передачей акций ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в пользу российского АО «Актуальные инвестиции», а затем обратить эти активы в доход государства. Под обеспечительные меры подпали все акции компаний, а также движимое и недвижимое имущество группы, за исключением произведенной продукции. Суд также обязывал перечислять выручку только на счета в российских банках и приостановил исполнение обязательств перед бенефициарами.

Ведомство утверждало, что контроль над предприятиями был установлен через офшорные структуры без уведомления ФАС и согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Конечным бенефициаром назывался бизнесмен Лев Кветной — гражданин Израиля и Кипра. По версии прокуратуры, он использовал доминирующее положение холдинга для завышения цен на цемент в Южном федеральном округе и вывел за рубеж более 1 млрд рублей, в том числе на счета в Швейцарии. В ходе разбирательства суд привлек Кветного в качестве ответчика.

18 февраля заместитель генпрокурора подал ходатайство об отказе от иска «ввиду избрания нового способа защиты». Детали новой правовой позиции не раскрывались. 19 февраля суд удовлетворил это ходатайство и прекратил производство по делу, одновременно сняв обеспечительные меры по устному заявлению представителей ответчиков, которые указывали, что ограничения фактически блокируют работу предприятий.

Отказ Генпрокуратуры от требований об изъятии стратегического актива стоимостью 45 млрд рублей стал редким случаем в практике последних лет, когда суды, как правило, удовлетворяют иски о национализации либо обращении активов в доход государства. Теперь компании группы могут продолжить деятельность без действовавших ограничений.

