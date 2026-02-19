Как отмечают источники агентства, американские официальные лица обсуждали возможность включения функции VPN на сайте, чтобы трафик пользователя из Европы маскировался под трафик из США. Чиновники при этом заверяют, что активность пользователей на сайте отслеживаться не будет.

Проект должен был быть представлен еще на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Его презентация, однако, не состоялась. Причины, почему этого не произошло, неясны.

Теоретически портал откроет пользователям доступ в том числе к материалам, признанным экстремистскими или разжигающими ненависть. Такая разработка может еще больше обострить отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и союзниками США в Европе. Она также может создать впечатление, что Вашингтон поощряет граждан игнорировать местное законодательство.

В Госдепартаменте Reuters заявили, что у США нет программы по обходу цензуры, разработанной специально для Европы, но назвали цифровую свободу приоритетом для ведомства. Там отметили, что стратегия Госдепа в этом отношении может включать и распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN.



Администрация нынешнего президента США сделала поддержку свободы слова одним из приоритетов своей внешней политики, в том числе в отношении стран Евросоюза. Особенно это касается тех случаев, когда под ограничения попадают консервативные лидеры мнений.

Американские власти неоднократно критиковали европейский подход к цензуре и свободе слова. Например, в марте прошлого года председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) назвал закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) несовместимым с принципами свободы слова, как их понимают в США. Еще ранее, в феврале, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что европейские законы о регуляции ИИ близки к авторитарным ограничениям. Позже и Госдеп обвинил Европу в «оруэлловской цензуре».