Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы

Бакинский военный суд приговорил бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, миллиардера и филантропа Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает apa. Власти Азербайджана обвиняют его в финансировании терроризма и других преступлениях. В декабре прокурор требовал приговорить Варданяна к пожизненному заключению.

«Я не признаю происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в имитации правосудия. Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова», — заявил Варданян в последнем слове.

Обновление: Семья Рубена Варданяна опубликовала заявление, в котором назвала вынесенный ему приговор «ужасающим, но ожидаемым».

«С тех пор как Рубена безо всяких оснований задержали 874 дня назад, стало очевидно, что исход этого процесса предопределен. За все время его содержания под стражей ни по одному из предъявленных обвинений так и не были представлены доказательства.

Все это время Рубен был лишен каких бы то ни было гарантий, что в отношении него проведут надлежащий правовой процесс, равно как и гарантий доступа к реальной, а не формальной юридической защите, связи с международными адвокатами и возможности присутствия на заседаниях независимых СМИ.

Слушания проходили за закрытыми дверями и в условиях, несовместимых со стандартами справедливого судебного разбирательства не только по меркам международного права, но даже и законодательства Азербайджана».

5 февраля тот же суд вынес приговоры 14 людям из руководства Нагорного Карабаха. Пятеро — Араик Арутюнян (президент непризнанной республики), Левон Мнацаканян (командующий армией), Давид Манукян (замкомандующего армией), Давид Ишханян (председатель парламента) и Давид Бабаян (глава МИД) — были приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили сроки от 15 до 20 лет.

Азербайджан захватил руководителей Нагорного Карабаха (Арцаха) в сентябре 2023 года, когда те пытались покинуть регион вместе со всем его армянским населением после нападения азербайджанской армии. Рубена Варданяна судили отдельно от остальных.

В октябре 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой приравнял насильственное перемещение армянского населения Нагорного Карабаха к этнической чистке. В резолюции Европарламента от марта 2025 года армяне, удерживаемые в Баку, названы заложниками, а суды над ними — фикцией. «В отношении них организованы фиктивные суды, они сталкиваются с серьезными обвинениями, которые могут привести к незаконным приговорам вплоть до пожизненного заключения», — говорится в документе.

