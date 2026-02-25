Воровство, любовницы и гражданство США: как живут члены IT-комитета Госдумы, строящие «цифровой ГУЛАГ» под предлогом защиты ценностей

Сегодня Боярский и Собчак снова вместе: депутат предлагает признавать «иноагентами» за критику мессенджера Mах, а Собчак призывает своих подписчиков в Telegram переходить в этот созданный властями мессенджер.

Сергей Боярский выступает за блокировку не только неподконтрольных мессенджеров, но и фильмов, которые дискредитируют ценности «крепкой семьи, брака». «Семья — это самое главное в жизни любого человека, ради своих родных и близких мы готовы на всё. Мы все очень ценим тепло семейного уюта и дорожим семейными традициями», — заявлял он.

Между тем в июне 2024 года Боярский развелся со своей супругой Екатериной, выяснил The Insider, получив доступ к данным ЗАГС. Пока он состоял в этом браке, у него появились два сына от другой женщины: они родились в мае 2024-го и декабре 2020-го. Матерью детей в документах указана Оксана Маслова, с которой Боярский знаком как минимум с 2015 года — тогда они вместе отправились на отдых в Испанию. Все эти годы депутат состоял в официальном браке и пропагандировал семейные ценности, ради сохранения которых якобы требуется цензура.

Как удалось установить The Insider, на имя Масловой были приобретены две квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью 85,5 млн рублей: в ЖК Skandi klubb (в 2017 году) и ЖК Botanica (в 2021 году). При этом ее собственный доход за год, предшествующий последней покупке, составил всего 663 тысячи рублей.