Воровство, любовницы и гражданство США: как живут члены IT-комитета Госдумы, строящие «цифровой ГУЛАГ» под предлогом защиты ценностей

Российские парламентарии продвигают крайне непопулярную у россиян политику ограничения мессенджеров. В Госдуме за эту тему отвечает специальный комитет по информационной политике, члены которого обычно объясняют последние громкие блокировки (Telegram, YouТube, Roblox и т.д.) защитой «традиционных семейных ценностей» и российского суверенитета. Однако же, как выяснил The Insider, сами депутаты одинаково далеки и от семейных ценностей, и от патриотизма: они покупают тайным любовницам квартиры на незадекларированные доходы и обеспечивают своим детям американское гражданство, организуя роды в США. Почти все депутаты из этого комитета параллельно тайком занимаются бизнесом, причем некоторые надеются заработать именно на «цифровом ГУЛАГе», предлагая режиму свои альтернативные мессенджеры.
Глава IT-комитета Сергей Боярский построил политическую карьеру благодаря дружбе своего отца, Михаила Боярского, с высокопоставленными людьми. Семья актера жила в одном доме с семьей экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Боярский-младший был первым, с кем поцеловалась Ксения Собчак. «Сережа несмело клал руку мне на коленку, и мне это нравилось», — вспоминала она.
Согласно утечке данных погранслужбы.
От АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».
Сегодня Боярский и Собчак снова вместе: депутат предлагает признавать «иноагентами» за критику мессенджера Mах, а Собчак призывает своих подписчиков в Telegram переходить в этот созданный властями мессенджер.
Сергей Боярский выступает за блокировку не только неподконтрольных мессенджеров, но и фильмов, которые дискредитируют ценности «крепкой семьи, брака». «Семья — это самое главное в жизни любого человека, ради своих родных и близких мы готовы на всё. Мы все очень ценим тепло семейного уюта и дорожим семейными традициями», — заявлял он.
Между тем в июне 2024 года Боярский развелся со своей супругой Екатериной, выяснил The Insider, получив доступ к данным ЗАГС. Пока он состоял в этом браке, у него появились два сына от другой женщины: они родились в мае 2024-го и декабре 2020-го. Матерью детей в документах указана Оксана Маслова, с которой Боярский знаком как минимум с 2015 года — тогда они вместе отправились на отдых в Испанию. Все эти годы депутат состоял в официальном браке и пропагандировал семейные ценности, ради сохранения которых якобы требуется цензура.
Как удалось установить The Insider, на имя Масловой были приобретены две квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью 85,5 млн рублей: в ЖК Skandi klubb (в 2017 году) и ЖК Botanica (в 2021 году). При этом ее собственный доход за год, предшествующий последней покупке, составил всего 663 тысячи рублей.
У самого Боярского есть три старых семейных квартиры на Невском проспекте и Набережной реки Мойки, которые сейчас оцениваются в 220 млн рублей, а у детей от прошлого брака — 179-метровая квартира в ЖК «Парадный квартал».
«Национальный флаг — это то, при виде чего сердце русского человека, гражданина нашей необъятной, великой Родины, будет окутано трепетом и теплом, где бы он ни находился», — написал Боярский в Telegram в августе 2023 года. Сам он в эти дни находился на отдыхе в Турции, хотя в то время шла публичная кампания против заграничных вояжей депутатов, а единороссы чуть ли вообще не отказались от летних каникул между сессиями. «Депутаты от “Единой России” провели отпуск, отслеживая ход реализации народной программы», — заявляли они тогда.
Член IT-комитета Марина Ким поддержала блокировку Telegram, оправдывала запрет на звонки в WhatsApp и призывала «защитить» детей от американской игровой платформы Roblox. При этом две дочери депутата родились в США, рассказывала она сама в ролике 10-летней давности. Это подтверждается информацией The Insider: одна дочь Ким родилась в 2014 году в Лос-Анджелесе, вторая — в 2016 году в Майами.
Майями — это «райский уголок», а в США — «лучший в мире уровень медицины», утверждала Ким еще до того, как стать доверенным лицом Владимира Путина, ведущей на канале «Соловьев Live» и депутатом. Теперь, как и полагается, Америку она не любит, да и вообще считает, что Западу нужно учиться у России.
Депутат Александр Ющенко уже становился фигурантом расследования The Insider: тогда выяснилось, что он фиктивно развелся, спрятав от декларации записанную на супругу недвижимость на берегу озера Комо.
Парламентарий обвинения отрицал. Однако теперь, благодаря утечке данных погранслужбы, The Insider узнал, что с бывшей женой Ющенко неоднократно вместе летал как раз в Италию.
25-летний Артём Ющенко, сын депутата-патриота, тоже не против провести время в Европе: только начиная с 2022 года он пересекал границу с Эстонией и Финляндией, а также был в Швейцарии.
В Швейцарии же поселилась дочь еще одного члена IT-комитета — Олега Матвейчева. А для незаконного обогащения Матвейчев использует свою сожительницу.
Матвейчев известен в качестве политтехнолога «Единой России». Через тайную супругу Наталью Евсееву он выводит деньги, которые его фонд получает от мэрии Москвы.
До попадания под санкции Матвейчев любил путешествовать по Европе. Как и его коллега по комитету Евгений Попов, который, как выяснил The Insider, недавно обзавелся особняком в элитном подмосковном поселке.
Санкции серьезно ударили по заграничным привычкам Попова: до ограничений он успел побывать (во многих случаях — неоднократно) в Австрии, Латвии, Польше, США, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Бельгии, Испании, Швеции, Венгрии, Италии, Литве, Норвегии, Швейцарии и на Кипре.
Отец председателя IT-комитета Михаил Боярский известен в качестве любителя водки. Первый заместитель Сергея Боярского по комитету Антон Горелкин как раз связан с водочным бизнесом.
Супруга Горелкина возглавляет АО «Сибирский Торговый Дом» (это актив семьи еще одного депутата — Павла Федяева). Этот холдинг выпускает водку Siberian, «Ярич» и другие.
У Горелкина находили имущество на сотни миллионов рублей. Отдыхать от борьбы за цензуру Горелкин любит в Дубае. Начиная с 2022 года был в ОАЭ как минимум шесть раз, несмотря на то, что депутаты обещали во время войны не посещать заграничные курорты.
Коллега Горелкина по борьбе за «цифровой ГУЛАГ» Андрей Свинцов на супругу оформил долю в ООО «БК». Эта фирма — официальный застройщик клубного поселка «Реки».
При этом жена депутата Марина Ромахина увлечена тоже своего рода бизнесом — она пишет портреты президентов, шейхов, премьер-министров и депутатов. Она, например, автор портретов Геннадия Зюганова и Владимира Путина.
Есть среди членов IT-комитета и сотрудник спецслужб. Антон Немкин окончил Академию ФСБ РФ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», после обучения служил в органах.
И сам Немкин, и его ближайшие родственники владеют IT-компаниями, которые в том числе создавали отечественный мессенджер «Серафим». Также Немкин связан с криптобиржей Vladex.
Имеет собственные интересы в IT-бизнесе и еще один член комитета — Вячеслав Петров. Его бизнес контролируется родственниками.
Идеологию запретов Петров объяснял так: «Часто приходится слышать: надо бороться в информационной войне. Мол, надо не закрывать Facebook, Instagram, а доносить правду с помощью наших талантливых блогеров. Но реальность в том, что вести бои на вражеских инфоплощадках — это то же самое, что играть против шулера с краплеными картами». Депутат отказывается понимать, что соцсети в первую очередь создаются для удобства пользователей и свободного распространения информации, а не для политических войн в интересах Кремля.
