В персидские казаки набирали безграмотных бедняков, для которых это был единственный способ выбраться из социальных низов. Из этой среды и произошел будущий шах Реза-хан — сын мелкого военного из горной провинции, не имевший ни образования, ни связей.

Отец Реза-хана умер рано, и мать перевезла его в Тегеран, где оставила на попечение брата — прапорщика в казачьих частях. Чтобы мальчик не шатался без дела на улицах, тот записал его в бригаду. На тот момент Резе было всего 14 лет, и до строевой службы его не допустили. Поначалу он работал в столовой и выполнял мелкие поручения старших офицеров.

Спустя год юношу перевели в артиллерийское подразделение, где, по легенде, его прозвали Реза Максим за мастерское обращение с пулеметом. В 16 лет его официально приняли в бригаду, где он быстро усвоил солдатские нравы: русское командование культивировало в иранских казаках удаль и авантюризм. Реза быстро заработал репутацию грубого, склонного к выпивке, но при этом отчаянно смелого солдата.

В годы Первой мировой полк Реза-хана отправляли в самые горячие точки. Молодой солдат быстро заработал авторитет среди сослуживцев; вокруг него начали собираться лояльные ему люди. Биографы пишут, что он делился с сослуживцами недовольством жестокостью командования и царящими в стране коррупцией и нищетой, и это находило у людей живой отклик.