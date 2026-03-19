Фейк РИА «Новости»: Иран практически «ослепил» ПВО США и Израиля и может спокойно бить по любым целям

Иран действительно нанес ряд ударов по американским радарам в странах Персидского залива, а также в Иордании. ABC сообщает, что иранские дроны поразили не меньше 10 американских РЛС, в том числе AN/TPY-2, поддерживающую системы противоракетной обороны THAAD, в Катаре. Саму формулировку об «ослеплении» Джонсон, вероятно, взял из публикации ABC. Но там говорится лишь о «частичном ослеплении»:

«„Мы знали заранее, что иранцы попытаются использовать свои беспилотники для поражения наших важных целей, таких как эта, — сказал директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако. — Если вы сможете вывести из строя радар, это выведет из строя всю батарею THAAD. Если она не знает, куда стрелять, если не видит приближающихся угроз, она не сможет направить перехватчики на их уничтожение”.

По мнению экспертов, США и их союзники полагаются на разрозненную систему радиолокационных и спутниковых систем для обнаружения приближающихся угроз, а преднамеренное дублирование некоторых систем позволяет продолжать обнаружение угроз, даже если часть систем выходит из строя.

Однако, как сообщили эксперты ABC News, повреждение некоторых наиболее важных элементов американской системы противоракетной обороны может снизить способность обнаруживать угрозы или уменьшить количество заблаговременных предупреждений, предоставляемых системами.

Спутниковые снимки с двух точек вблизи Абу-Даби и Аль-Садера в Объединенных Арабских Эмиратах от 1 марта указывают на то, что там также были поражены радиолокационные станции. <…> На снимках низкого качества с базы Муваффак аль-Салти в Иордании от 2 марта были видны повреждения некоторых зданий, где размещалось радиолокационное оборудование AN/TPY-2. Иорданский источник подтвердил ABC News, что радиолокационная система была повреждена. На спутниковых снимках лагеря Арифджан в Кувейте, сделанных 4 марта, видны повреждения нескольких радиолокационных куполов, что было подтверждено Кувейтом. Аналогично, на спутниковых снимках, сделанных 9 марта, видны повреждения, по-видимому, спутниковых антенн на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

„Уничтожение одного TPY-2 не ликвидирует возможность противоракетной обороны театра военных действий. Это просто уменьшает ее, вы частично ослеплены, — сказал [экс-директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению Уильям] Альберке. — Вы можете объединить изображения с радаров для довольно точного наведения на цель, но всегда предпочтительнее иметь превосходные возможности», — имея в виду высокопроизводительные системы.

Масштабы ущерба остаются неясными, отчасти потому, что крупные спутниковые компании, обычно предоставляющие снимки СМИ, ввели задержки и географические ограничения на публикацию новой информации в Иране и вокруг него. С начала конфликта компания Planet Labs ввела 14-дневную задержку в публикации снимков из региона, в то время как Vantor не предоставляет снимки американских военных объектов».

Ларри Джонсон работал в ЦРУ в 1980-х годах, затем был замдиректора управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США. После увольнения в 1993 году никаких государственных постов не занимал, был частным консультантом. Это существенно: как частное лицо он не имеет доступа к закрытой информации и может делать выводы только по открытым источникам, то есть ему известно не больше, чем тем же журналистам ABC.

Говорить об «ослеплении Израиля» вообще как-то странно: радары систем ПВО «Стрела», «Праща Давида» и «Железный купол» расположены внутри страны, об их повреждениях никаких сообщений не было. Точно так же нет никаких сообщений о большом количестве успешных иранских ударов по Израилю с жертвами и масштабными разрушениями. Разумеется, никакая система ПВО не может быть стопроцентно надежна; Иран наносит массированные удары по Израилю, и некоторые ракеты достигают целей. Так, утром 19 марта иранская ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве. Но количество потерь далеко не такое, чтобы можно было говорить, будто Израиль остался беззащитным. По сообщению Euronews, с начала кампании по 19 марта в Израиле от иранских ракетных ударов погибли 14 человек. Есть жертвы и среди американских военных — 13 человек. Для сравнения: в Иране больше 1300 жертв.

Джонсон утверждает, что у Израиля и США заканчиваются запасы зенитных ракет. Расход их действительно высок, но производятся они непрерывно, а у США есть возможность быстро нарастить производство. Но и Иран, в свою очередь, быстро расходует свой арсенал.

Ларри Джонсон уже не раз оказывался в поле внимания нашей рубрики «Антифейк». Он рассказывал о поразительных успехах российских войск в Украине, утверждал, что британские вооруженные силы практически «испарились» и даже называл Великобританию «злым беззубым чихуахуа». Впрочем, громкие заявления, расходящиеся с действительностью, Джонсон делал и намного раньше. В 2008 году во время президентской кампании Барака Обамы он без всяких оснований утверждал, будто существует видеозапись выступления Мишель Обамы, где она оскорбительно высказывается о белых американцах. В 2013 году Джонсон обвинил тогдашнего госсекретаря Джона Керри в том, что тот во время вьетнамской войны изнасиловал местную жительницу. Аудиофрагмент с «признанием» Керри в изнасиловании оказался смонтированным; когда это выяснилось, Джонсон удалил свою статью под названием «Джон Керри — насильник и лжец», но не извинился. В 2017 году Джонсон утверждал, что британская разведка во время президентской кампании прослушивала телефонные разговоры Дональда Трампа и передавала информацию Бараку Обаме; позже Fox News пришлось дезавуировать это заявление.

