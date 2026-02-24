Фейк СВР: Великобритания и Франция собираются передать Украине ядерное оружие

Заявление содержит несколько крайне странных тезисов. Прежде всего бросается в глаза упоминание Берлина, который якобы «благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре». Германия не только не располагает ядерным оружием, она даже полностью отказалась от ядерной энергетики, так что совершенно непонятно, каким образом она вообще могла бы участвовать в этом проекте.

Упомянутые пресс-бюро технические подробности также выглядят несуразно. Французская боеголовка TN75, как признает и СВР, предназначена только для ракет M51 подводного базирования (точнее, первоначально она предназначалась для M45, предшественницы современной M51). Подводных лодок, которые можно было бы оснастить пусковыми установками для таких ракет, у Украины нет, как и подводного флота вообще. Единственная украинская подводная лодка «Запорожье» была захвачена российскими войсками в Севастополе в 2014 году, да и она не была предназначена для запуска ракет. Украина располагает подводными дронами, но их грузоподъемность как минимум на порядок меньше массы французской ракеты, которая превышает 50 тонн.

Наземных или шахтных пусковых установок для M51 не существует. У Франции есть крылатые ракеты ASMPA, запускаемые с самолетов Rafale, но боеголовка TN75 под них не адаптирована, для них есть термоядерная боеголовка TNA. Таким образом, передача TN75 Украине лишена всякого смысла, ее просто неоткуда будет запустить.

Идея замаскировать поставки под украинские собственные разработки совершенно абсурдна. Разумеется, у Украины есть научная база, позволяющая сконструировать ядерные боеголовки, но для их производства нужно получить высокообогащенный уран или оружейный плутоний. Запасы урановых руд у Украины крупнейшие в Европе, но мощностей по обогащению нет. Для своей ядерной энергетики Украина вывозит урановый концентрат (так называемый желтый кек) в Канаду, где его конвертируют в гексафторид урана, после чего французская компания Orano и британо-германо-нидерландский концерн Urenco его обогащают. Собственный завод по производству ядерного топлива пока только строится, но получить на нем высокообогащенный уран будет невозможно, так как там не предусмотрены центрифуги, превращающие природный уран в изотоп ²³⁵U. Обогащение сырья по-прежнему будет происходить за границей. Строительство ведется под контролем иностранных партнеров, в частности, США. Мощностей по получению оружейного плутония из отходов АЭС в Украине также нет.

Позиция США, кстати, в заявлении пресс-бюро СВР почему-то вообще не упомянута, хотя европейские государства вряд ли могли бы решиться на такие радикальные меры, как поставка ядерного оружия Украине, без согласия своего важнейшего союзника по НАТО.

Упомянутая в заявлении СВР «грязная бомба», то есть заряд обычной, неядерной взрывчатки в контейнере с радиоактивным веществом, — оружие теоретически возможное, но совершенно бесполезное. Разрушительной силой ядерного оружия она не обладает, быстрого поражения живой силы противника тоже не дает; единственный ее эффект — радиоактивное заражение местности. В случае войны с соседним государством это создало бы риск заражения собственной территории, не говоря уже о катастрофических международных последствиях — потере поддержки со стороны иностранных партнеров, часть которых тоже оказалась бы в зоне риска радиоактивного заражения. Наконец, чтобы создать «грязную бомбу», Украине не потребовалось бы содействие других стран: пригодные для этой цели радиоактивные отходы АЭС у нее есть.