Эстонские пограничники 28 ноября заблокировали рейсовый автобус на переходе «Койдула», в результате чего пассажирам пришлось провести ночь на нейтральной полосе. Об этом написал в соцсетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он также обвинил эстонские власти в «стремлении создать на границе с Россией максимально непереносимые условия».

«За последние сутки на погранпереходе „Койдула“ (наша „Куничина Гора“) в течение 12 рабочих часов красный свет горел 8 часов 20 минут.

То есть из 12 возможных переход работал чуть более 3,5 часов! На том же переходе „Койдула“ эстонские пограничники сегодня демонстративно опустили шлагбаум прямо перед рейсовым автобусом. И оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе! Без еды, без удобств».

По словам Ведерникова, люди отказались вернуться с нейтральной полосы на территорию России, поскольку опасались, что эстонские пограничники их потом вообще не пропустят. Губернатор также добавил, что большинство пассажиров рейса — граждане Эстонии.

Участники группы «ГРАНИЦА Койдула — Куничина Гора» на Facebook подтвердили, что рейсовый автобус компании Ecolines не успел пройти пограничный контроль на эстонской стороне и был вынужден ждать до утра между пограничными пунктами Койдула и Куничина Гора, хотя прибыл в обычное время. Один из комментаторов рассказал, что часть пассажиров вышла на нейтральной полосе и другим транспортом уехала в Ригу.

20 ноября правительство Эстонии объявило, что с 1 декабря будут закрыты все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Ограничение коснется и транспорта, и пешеходов. Оно распространяется на пять пунктов пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Сейчас работают три из них: Нарва-1, Койдула и Лухамаа.

Как сообщает Delfi, на портале Rahvaalgatus.ee появилось несколько петиций с призывом не закрывать границу. Одна из них уже преодолела порог в 1000 подписей, необходимых для направления коллективного обращения в парламент Эстонии. Жалобы на закрытие границы поступают также канцлеру права. По словам руководитель отдела коммуникации канцелярии Янара Филиппова, одни заявители считают решение правительства несправедливым и чрезмерным, другие опасаются потерять доступ к медицинским услугам, которые оказывают только в России.