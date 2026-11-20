Правительство Эстонии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Ограничение коснется и трнаспорта, и пешеходов. Через полгода правительство оценит, нужно ли менять ограничения.

Решение распространяется на пять пунктов пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Сейчас работают три из них: Нарва-1, Койдула и Лухамаа. Через Нарву границу можно пересечь только пешком. Железнодорожные грузоперевозки продолжатся под таможеннм контролем. Пассажирские поезда через границу не ходят.

О планах закрыть переходы глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил 15 ноября, после того как эстонские власти, как утверждается, предотвратили попытку поджечь объект производителя беспилотников Threod Systems под Таллинном. По данным эстонской контрразведки, попытку диверсии организовала российская военная разведка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинение.

За первое полугодие 2026 года МВД Эстонии зафиксировало около 444 тысяч пересечений границы через три действующих перехода – на 13% меньше, чем годом ранее. Число пересечений на транспорте сократилось на 20%, до 35 тысяч.