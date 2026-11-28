Палеонтологи описали новый вид доисторической гиены Dinocrocuta yingliangi по частично сохранившемуся черепу. Его нашли в бассейне Линься на северо-западе Китая, у северо-восточной окраины Тибетского нагорья. Возраст отложений составляет примерно 11,2–9,8 млн лет. Работу группы Цигао Цзянцзо из Китайской академии наук опубликовал журнал Palaeontology.

По оценке авторов, это самый ранний из известных представителей линии, к которой относится Dinocrocuta gigantea. Это крупнейшая известная гиена, способная своими зубами дробить кости. Ее череп достигал 35–42 см в длину, а по размерам она не уступала львам и тиграм. Новый вид был немного мельче, у него были зубы поменьше и менее выпуклый лоб. Ученые допускают, что он мог быть прямым предком гиганта.

Зубы указывают на то, что животное не только питалось падалью, но и активно охотилось. Передними премолярами оно дробило кости, крупный задний верхний зуб работал как лезвие для мяса, а клыками зверь хватал и удерживал добычу.

На черепе остался и след травмы. Животное потеряло клык, но прожило так долго, что лунка заросла костью. Исследователи пишут:

«Такое выживание могло объясняться поеданием падали в сочетании с охотой на более мелкую добычу либо помощью сородичей по группе, пока травма заживала».

Авторы склоняются ко второй версии, ведь крупному зверю требовалось много пищи и рядом жили другие опасные хищники. При этом находка не доказывает, что раненую гиену кормили сородичи.

Ранее палеонтологи описали вымерший вид большеногих птиц Megapodius rokusi по кости ноги из пещеры Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес. Птица жила примерно 190–120 тысяч лет назад и весила около 4 кг. В той же пещере раньше нашли останки «хоббита» Homo floresiensis.