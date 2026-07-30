Палеолитические охотники добывали в основном самок мамонта из-за их большей уязвимости — исследование

Ученые впервые показали, что охотники верхнего палеолита добывали в основном самок мамонта. Международная группа под руководством исследователей из стокгольмского Центра палеогенетики определила генетический пол 521 шерстистого мамонта и выяснила, что в костных скоплениях на древних стоянках самки составляют 70%, тогда как среди случайных природных находок преобладают самцы. Это же различие доказывает, что сами скопления костей — дело рук человека, а не результат естественной гибели животных. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Спор о происхождении таких скоплений идет давно, отмечают авторы исследования. На некоторых стоянках находят десятки и даже сотни особей, и до сих пор было неясно, оказались ли они там, попав в естественные ловушки, или же кости накапливались там, потому что люди приносили туда добычу. Прямые следы охоты — надрезы на костях, обломки каменных наконечников в лопатках, следы разделки — известны, но они говорят лишь об отдельных животных, а не о том, как формировалось скопление в целом.

Авторы сравнили две выборки. В первую вошли 100 мамонтов из одиннадцати костных скоплений, предположительно, антропогенного происхождения — среди них Краков-Спадзиста в Польше, Мус-Хая в Сибири, Лангманнерсдорф в Австрии, Дольни-Вестонице, Миловице и Пржедмости в Чехии. Во вторую — 421 мамонт из разрозненных находок по всей Евразии и Северной Америке, то есть отдельных костей, зубов и бивней, найденных вдали друг от друга. Для 448 особей геномные данные получены впервые.

Результат оказался зеркальным. Среди разрозненных находок 66,5% животных были самцами и лишь 33,3% — самками. В костных скоплениях картина обратная, там на 70 самок пришлось 30 самцов. Вероятность того, что такое различие случайно, ничтожно мала.

Авторы работы объясняют это тем, что одинокие самцы чаще гибли в природных ловушках, оползнях и полыньях, потому что вели более рискованный образ жизни и уходили из стада в 13–15 лет, — отсюда перекос самцов в случайных находках. Если бы скопления костей возникали естественным путем, соотношение полов было бы либо тоже мужским, либо примерно равным.

При этом исследователи оговариваются, что преобладание самок не обязательно означает прицельную охоту на материнские стада. Просто группы самок с детенышами были менее подвижны и предсказуемее по маршрутам, поэтому их проще было и найти, и выследить, и даже просто наткнуться на их туши как на падаль.