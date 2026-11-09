На острове «хоббитов» нашли кость древней «курицы» весом 4 кг

Палеонтологи описали ранее неизвестный вымерший вид птиц из семейства большеноговых по кости ноги, найденной в пещере Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес. Вид назвали Megapodius rokusi. Находка происходит из отложений возрастом примерно 190–120 тысяч лет. Это первый ископаемый большеног, найденный в Уоллесии, на островах между Азией и Австралией. Статья опубликована в журнале Alcheringa.

Большеноги, или сорные куры, — похожие на кур птицы, которые не высиживают яйца, а закапывают их в землю или в кучи прелой листвы и используют тепло окружающей среды. Птенцы появляются на свет настолько развитыми, что обходятся без родительской заботы. Сейчас эти птицы живут почти исключительно восточнее линии Уоллеса — на Филиппинах, в восточной Индонезии, Меланезии и Австралии. Вымершие виды прежде находили в Австралии и Океании, но в Уоллесии, где большеноги широко распространены и сегодня, ископаемых останков до сих пор не было.

От птицы сохранилась лишь нижняя половина цевки — кости ноги между голенью и пальцами. Ее нашли при раскопках в 2009 году. По пропорциям кости ученые подсчитали, что птица весила около 3,9 кг. Это делает ее самым крупным известным видом рода Megapodius — больше всех живущих и вымерших родственников. Единственный большеног, который обитает на Флоресе сегодня, весит от 0,5 до 1,2 кг. По размеру новый вид сопоставим с крупными вымершими большеногами Австралии. Некоторые особенности строения кости, по мнению авторов, могут быть приспособлением к большой массе тела.

Вид назван в честь индонезийского зооархеолога Рокуса Дуэ Аве (1942–2015), уроженца Флореса. Именно он первым определил эту кость как птичью. Кроме того, Дуэ Аве первым правильно распознал кости и зубы, которые впоследствии отнесли к «хоббиту» — Homo floresiensis, древнему человеку, найденному в той же пещере. Megapodius rokusi стал первым видом большеногов, названным в честь индонезийского исследователя.

Без костей крыльев и плечевого пояса ученые не могут сказать, умела ли птица летать. Неизвестно и то, когда и почему она вымерла, а также жила ли она одновременно с нынешним флоресским видом. Авторы допускают, что современный большеног мог попасть на остров уже после исчезновения своего крупного родственника. В плейстоцене пещеру окружали открытые луга с участками леса — подходящие места и для гнезд большеногов, и для комодских варанов, самки которых охотно откладывают яйца в готовые гнездовые кучи этих птиц.

Яйца большеногов очень питательны — желток составляет около половины их веса или чуть больше. Гнезда этих птиц легко найти, поэтому их разоряют вараны и люди. По словам исследователей, такие яйца могли быть доступной пищей и для Homo floresiensis, и для современных людей, появившихся на острове около 50 тысяч лет назад. Именно охота людей, как считается, привела к недавнему вымиранию ряда видов большеногов в Океании.