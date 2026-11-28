Высший уголовный суд Хорватии отменил решение об экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлёва. Немецкие следователи подозревают его в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщила юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнёры», которая защищает Журавлёва.

Апелляцию защиты суд удовлетворил 23 ноября. Решение суда в Пуле от 18 сентября о передаче украинца немецким властям отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение.

По словам адвокатов, апелляционная инстанция посчитала выводы суда первой инстанции преждевременными. Теперь суд в Пуле должен запросить у немецких судебных органов дополнительные пояснения. Немцам предстоит уточнить, как соотносятся между собой два европейских ордера на арест, а также объяснить правовую квалификацию и пределы уголовного преследования. Кроме того, суд указал на необходимость соблюсти права личности, правовую определенность и справедливость процедуры передачи.

В компании назвали это решение важным процессуальным успехом защиты, но предупредили, что

«вопрос передачи Журавлёва Германии пока остается открытым».

В сентябре, после решения суда в Пуле, Журавлёв запросил в Хорватии политическое убежище. Он заявил, что в Германии ему не обеспечат справедливого суда. Задержали украинца в Пуле в августе. До этого, в 2025 году, его задерживали в Польше, но местный суд отказался выдать его Германии.