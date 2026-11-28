Чтобы защититься от ИИ-агентов, владельцы британских ресторанов все чаще принимают брони по телефону, а не через онлайн-сервисы, пишет The Guardian. На этой неделе Meta запустила в Великобритании своего агента Muse. С разрешения пользователя он получает доступ к его почте, делает покупки и заказывает столики в заведениях общепита.

В США приложение Muse скачали миллионы раз, и рестораны там уже столкнулись с хаосом. Агенты способны обновлять страницу тысячи раз подряд и разбирать все свободные места, поэтому сервис бронирования Resy запретил ботов. Источники в Resy рассказали, что им приходится блокировать множество аккаунтов, с которых боты бронируют столики в популярном нью-йоркском 4 Charles Prime Rib.

Совладелец Bouchon Racine, который недавно признали лучшим рестораном Великобритании, Дэйв Штраус каждый день с 11 утра сам отвечает на звонки. Недавно ему позвонил бот с почти человеческим голосом, и на прямой вопрос тот признал, что звонит ИИ. Штраус рассказал:

«Я поспорил с ИИ-ботом и велел ему больше никогда мне не звонить. Но удовлетворения не получил, потому что он не стал спорить в ответ».

Джереми Кинг, владелец Simpson's in the Strand, Arlington и The Park, заявил, что из-за ИИ его рестораны становятся «более аналоговыми» и хороший столик у него проще получить по телефону. При этом Meta договорилась с Marks & Spencer, Currys, Sainsbury's и easyJet, чтобы Muse было удобнее работать с их сайтами и приложениями. Британский регулятор по защите данных ICO сообщил, что компания согласилась на «добровольную схему мониторинга и отчетности». Антимонопольное ведомство CMA, по его словам, добилось более справедливых условий использования приложения.

На прошлой неделе мессенджер Signal объявил, что ограничит создание скриншотов, чтобы ИИ-агенты не могли читать переписку. До этого агентство Reuters выяснило, что Muse без ведома пользователей получал доступ к их зашифрованным чатам в Signal.