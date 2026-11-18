ИИ-агент Muse от Meta без ведома пользователей добирался до их зашифрованной переписки, сообщал о покупках, которых не было, и присылал сообщения, предназначенные другим людям. Об этом пишет агентство Reuters, изучившее более двух десятков внутренних постов сотрудников компании. С запуска в сентябре приложение скачали больше 10 млн раз.

Сотрудники Meta жаловались, что агент писал им о запросах, которых они не делали, и о балансах банковских счетов, которые им не принадлежали. Одной из сотрудниц Muse напомнил ответить сестре в Signal, хотя доступа к другим приложениям она ему не давала. Во внутреннем посте она написала:

«Похоже, это грубейшее нарушение конфиденциальности».

Вместе с сотрудниками Signal и исследовательской организации AI Now Institute журналисты воспроизвели эту ситуацию. На Android агент читал сообщения через разрешение на просмотр push-уведомлений, которое получил при первоначальной настройке, а на Mac — через инструменты для людей с инвалидностью и снимки экрана. На iPhone такие запросы блокировались. На этой неделе Apple выпустила обновление и закрыла эту лазейку.

Представитель Meta Дэниел Робертс назвал примеры Reuters «единичными случаями». Он заявил, что многие ситуации, описываемые сотрудниками, были не проблемами с доступом, а галлюцинациями ИИ — и проблему уже устранили. Агентству не удалось выяснить, передавал ли Muse пользователям чужие данные или выдумывал их. Президент Signal Мередит Уиттакер назвала запуск агента «технологически безрассудным».

Ранее Ирландская комиссия по защите данных добилась, чтобы соцсеть Twitter (X) Илона Маска перестала обучать ИИ на данных третьих лиц, которые собирал ее ИИ-агент Grok Bot. Речь идет о сведениях о людях, которыми обмениваются другие пользователи, например, о фотографиях из отпуска, отправленных другу с подключенным агентом.