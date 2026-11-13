OpenAI запустила ChatGPT Wallet — кошелек, через который ИИ-агенты оплачивают покупки, не видя данных карты

OpenAI представила ChatGPT Wallet. Это сервис, через который ИИ-агенты могут оплачивать покупки за пользователя, не получая доступа к реальным реквизитам его банковской карты. Кошелек разработан вместе с American Express, Mastercard и Visa. Первыми его получат подписчики ChatGPT Pro в США, пользующиеся персональными агентами dots.

Карту в кошелек добавляют один раз. Перед каждой покупкой пользователь проверяет товары, итоговую сумму и выбранную карту, а затем подтверждает оплату через Face ID или отпечаток пальца. После этого платежная система выдает токен со своим номером, кодом безопасности и сроком действия, который заменяет настоящие данные карты. У владельца карты сохраняются бонусы и защита при спорах с продавцом, например если товар оказался бракованным.

По данным компании, ChatGPT каждую неделю пользуются 1,2 млрд человек, и многие из них ищут и сравнивают с его помощью товары. В OpenAI признают, что сайты и системы защиты от мошенничества пока могут по ошибке блокировать покупки, которые совершают агенты. Чтобы это исправить, компания работает с платежными сервисами Stripe, Adyen и Checkout.com и выпустила руководство для продавцов.

Исполнительный вице-президент American Express Люк Гебб сказал:

«Мы рады вместе учиться на этом раннем этапе и постепенно открывать такие возможности для большего числа держателей карт».

OpenAI рассчитывает, что со временем пользователи смогут полностью доверять покупки агентам, если заранее зададут лимиты расходов, категории товаров и сроки. Пока кошелек доступен только совершеннолетним с картами, выпущенными в США.

В начале ноября OpenAI представила GPT-6 Cyber, новую версию своей ИИ-модели для кибербезопасности. Компания впервые отнесла такую модель к высшей категории риска Critical. По оценке OpenAI, GPT-6 Cyber способна без участия человека находить неизвестные уязвимости в хорошо защищенных критически важных системах.