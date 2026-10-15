Реклама в ChatGPT подбирается по личным данным пользователей, которые загружают рекламодатели, и по их запросам чат-боту — 404 Media

OpenAI позволяет любому рекламодателю показывать объявления в ChatGPT конкретным группам людей, загружая их адреса электронной почты, номера телефонов или рекламные идентификаторы Android-смартфонов, выяснило издание 404 Media, протестировавшее рекламную систему чат-бота. Кроме того, реклама подбирается по запросам, которые пользователи могут считать приватными.

Рекламу в ChatGPT запустили в феврале в США, затем ее показ расширили на другие страны. Объявления видят пользователи бесплатной версии и тарифа Go — обычно под ответом чат-бота, а с этого месяца еще и рядом со сгенерированными изображениями. Для проверки 404 Media разместило в ChatGPT два объявления о том, что OpenAI нанимает людей для чтения чатов.

Для таргетинга рекламодатель загружает списки email и телефонов, а OpenAI сверяет их с аккаунтами. Показывать рекламу по такому списку можно, только если в нем больше 25 тысяч совпадений, — более короткие списки годятся лишь для исключения людей из показа. В OpenAI заявили, что файлы удаляются после обработки, обычно в течение суток, а рекламодатели не видят, какие именно пользователи совпали. Отключение персонализации в настройках не убирает рекламу, подобранную по текущему разговору.

Сооснователь исследовательской компании DecryptAds Зак Эдвардс сказал изданию:

«Рекламные продукты OpenAI работают так же, как у большинства гигантских компаний, которые начинают монетизировать аудиторию, — они медленно варят лягушку и надеются, что пользователи не заметят последствий для приватности».

Он также призвал обязать рекламодателей, передающих персональные данные техкомпаниям, регистрироваться в качестве брокеров данных.

В сентябре 404 Media выяснило, что OpenAI через подрядчиков привлекает сотни людей, которые читают реальные переписки пользователей ChatGPT в рамках проекта под кодовым названием Project Lily.