Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.95

EUR

93.92

OIL

105.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

211

 

 

 

 

 

Новости

Реклама в ChatGPT подбирается по личным данным пользователей, которые загружают рекламодатели, и по их запросам чат-боту — 404 Media

The Insider
Иллюстрация к материалу

OpenAI позволяет любому рекламодателю показывать объявления в ChatGPT конкретным группам людей, загружая их адреса электронной почты, номера телефонов или рекламные идентификаторы Android-смартфонов, выяснило издание 404 Media, протестировавшее рекламную систему чат-бота. Кроме того, реклама подбирается по запросам, которые пользователи могут считать приватными.

Рекламу в ChatGPT запустили в феврале в США, затем ее показ расширили на другие страны. Объявления видят пользователи бесплатной версии и тарифа Go — обычно под ответом чат-бота, а с этого месяца еще и рядом со сгенерированными изображениями. Для проверки 404 Media разместило в ChatGPT два объявления о том, что OpenAI нанимает людей для чтения чатов.

Для таргетинга рекламодатель загружает списки email и телефонов, а OpenAI сверяет их с аккаунтами. Показывать рекламу по такому списку можно, только если в нем больше 25 тысяч совпадений, — более короткие списки годятся лишь для исключения людей из показа. В OpenAI заявили, что файлы удаляются после обработки, обычно в течение суток, а рекламодатели не видят, какие именно пользователи совпали. Отключение персонализации в настройках не убирает рекламу, подобранную по текущему разговору.

Сооснователь исследовательской компании DecryptAds Зак Эдвардс сказал изданию:

«Рекламные продукты OpenAI работают так же, как у большинства гигантских компаний, которые начинают монетизировать аудиторию, — они медленно варят лягушку и надеются, что пользователи не заметят последствий для приватности».

Он также призвал обязать рекламодателей, передающих персональные данные техкомпаниям, регистрироваться в качестве брокеров данных.

В сентябре 404 Media выяснило, что OpenAI через подрядчиков привлекает сотни людей, которые читают реальные переписки пользователей ChatGPT в рамках проекта под кодовым названием Project Lily.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Реклама в ChatGPT подбирается по личным данным пользователей, которые загружают рекламодатели, и по их запросам чат-боту — 404 Media»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  3. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  4. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию
  5. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте