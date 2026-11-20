В компании в то же время подчеркнули, что даже эти меры не гарантируют полной защиты от сканирования ИИ-агентами:

«Google (Android), Apple (iOS/macOS) и Microsoft (Windows) выпускают три основные потребительские операционные системы (ОС), которые составляют среду, где сторонние разработчики — такие как Signal — создают свои приложения. Иными словами, эти три операционные системы — это океаны, в которых Signal и другие приложения должны плавать; они диктуют условия жизни для экосистемы приложений. Прямо сейчас эти интеграции ИИ меняют существующую среду таким образом, что она становится всё более враждебной по отношению к конфиденциальности. Это экзистенциальная угроза для Signal».

Разработчиков операционных систем призвали поделиться техническими инструментами и документацией, которые позволят разработчикам приложений по типу Signal предотвратить доступ ИИ-агентов к конфиденциальным данным.

Как ранее выяснило агентство Reuters, ИИ-агент Muse от Meta без ведома пользователей мог читать их зашифрованную переписку. Это стало известно из внутренней переписки команды разработчиков Muse. Сотрудники Meta жаловались, что агент писал им о запросах, которых они не делали, и о балансах счетов, которые им не принадлежали. Одной из сотрудниц Muse агент, например, напомнил ответить сестре в Signal, хотя доступа к другим приложениям она ему не давала.