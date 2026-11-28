Прокуратура Вены подтвердила, что двое граждан Украины, подозреваемых в шпионаже, снова взяты под стражу. Об этом сообщает ORF со ссылкой на дневной выпуск новостей радио Ö1. Оба — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), из-под стражи их выпустили две недели назад. Других подробностей прокуратура не раскрыла, поскольку дело засекречено.

По словам осведомленного высокопоставленного источника ORF, причиной нового ареста мог стать анализ изъятых у обвиняемых телефонов и компьютеров. На них якобы нашли признаки того, что мужчины готовили незаконные разведывательные операции и в Великобритании: похищения людей, которых в Украине хотели бы судить.

По оценке ORF, речь, вероятно, идет о людях, которых в Украине обвиняют в экономических преступлениях и которых Великобритания до сих пор не выдала. В конце октября экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко, уехавший из страны, написал в соцсетях, что сотрудники ГУР должны были выследить его и применить к нему «незаконное насилие по приказу Офиса президента».

Отмечается, что арест агентов ГУР наделал шуму еще и потому, что затем в Вене задержали украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора. Оператора, пострадавшего при задержании, подозревают в сотрудничестве с разведчиками. Ткач выпустил серию материалов «Венский батальон» о бывших чиновниках и олигархах, которых в Украине преследуют за экономические преступления и которые живут в Вене.

Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали поздно вечером 8 октября, журналиста отпустили около 4 часов утра. В «Украинской правде» назвали задержание незаконным и уточнили, что Ткач искал Кравченко. Кравченко ушел в отставку в сентябре. До этого антикоррупционные органы провели обыски в его офисе, а он успел подписать подозрение директору НАБУ Семёну Кривоносу. В ночь на 14 сентября он уехал за границу на служебной машине.