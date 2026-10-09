В Вене задержали журналиста «Украинской правды». Он и его коллега работали над материалом про бывшего генпрокурора, уехавшего за границу

Редакция издания «Украинская правда» сообщила о задержании своего журналиста — главы отдела журналистских расследований Михаила Ткача — в Вене по подозрению в шпионаже. Вместе с ним был задержан оператор Ярослав Бондаренко. Ткача позже отпустили. Они работали в Австрии над материалом про бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, покинувшего Украину после обысков по делу о коррупции.

О задержании Ткача редакция «Украинской правды» сообщила еще накануне поздно вечером, 8 октября. Около 4 часов утра Ткача отпустили, но оператор Ярослав Бондаренко до сих пор находится под стражей. Он во время задержания получил травмы, уточнили в редакции издания.

Пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек, которую цитирует «Украинская правда», объяснила задержание обоих подозрением в шпионаже. Ранее на этой неделе были задержаны двое других граждан Украины по такому же подозрению. Из ее слов, однако, следует, что они не подтверждаются.

В самой газете задержание своих журналистов назвали незаконным. Там уточнили, что Ткач в момент задержания выполнял редакционное задание: он занимался поиском бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Кравченко ушел с поста генпрокурора в сентябре этого года. Незадолго до отставки антикоррупционные органы провели в его офисе обыски. После этого Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семёна Кривоноса и обвинил антикоррупционное бюро и САП в «особо тяжких преступлениях». В ночь на 14 сентября он уехал за границу на служебном автомобиле.