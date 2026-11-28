Национальное главное управление по делам иностранцев Венгрии (OIF) отменило запрет на въезд и пребывание в стране для командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Об этом узнало венгерское издание Magyar Hang. Бровди родом из Закарпатья, поэтому его позывной — «Мадьяр». Среди этнических венгров, служащих в украинской армии, у него самая высокая должность.

Запрет на въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону Бровди получил при правительстве партии «Фидес» Виктора Орбана, после того как Украина несколько раз атаковала российский участок нефтепровода «Дружба». Решение в августе 2025 года объявил Петер Сийярто, возглавлявший на тот момент МИД Венгрии. Бровди тогда ответил ему:

«Засуньте в задницу, господин „танцор на костях“, ваши санкции».

Он также добавил, что Сийярто защищает не суверенитет Венгрии, а «собственные грязные карманы».

Отменить запрет может предложить Управление по защите конституции (AH), если угрозы национальной безопасности больше нет. Перед этим свое заключение должно дать Информационное управление.

По данным МВД, часть этапов этой процедуры пройдена, и поэтому 18 ноября OIF опубликовало объявление об отмене трехлетнего запрета для Бровди. В документе сказано, что процедура началась по инициативе самого ведомства. Таким образом, решение приняли еще до того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Закарпатье 24 ноября.

Первая официальная двусторонняя встреча Мадьяра и Зеленского прошла 16 октября в Брюсселе. Тогда они договорились возобновить сотрудничество и обменяться официальными визитами. Незадолго до встречи Венгрия перестала возражать против продвижения Украины к членству в ЕС. При Викторе Орбане она не раз блокировала этот процесс.