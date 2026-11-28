Председатель Национальной комиссии по планированию столицы США (NCPC) Марк Паолетта созвал внеочередное заседание на 31 декабря, чтобы ускорить одобрение строительных проектов президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо членам комиссии. Заседание пройдёт за несколько дней до того, как демократы получат контроль над Конгрессом, а вместе с ним и места в комиссии.

По данным собеседников издания, на этом заседании комиссия должна окончательно утвердить реконструкцию поля для гольфа в парке Ист-Потомак, перестройку парка Уэст-Потомак и перекраску здания Эйзенхауэра рядом с Белым домом. Предварительно эти проекты рассмотрят на плановом заседании 3 декабря. Трамп во вторник написал в Truth Social:

«Время не ждёт — этот проект нужно начать НЕМЕДЛЕННО, иначе мы упустим много сезонов, а расходы будут только расти».

В комиссии 12 членов. Шесть мест контролирует администрация, ещё два занимают республиканцы, возглавляющие профильные комитеты Конгресса, а четыре принадлежат представителям Вашингтона. В январе два места конгрессменов перейдут к демократам, и голоса, как ожидается, разделятся поровну. По правилам комиссии проекты при равенстве голосов не проходят.

Конгрессмен-демократ Джаред Хаффман, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по природным ресурсам, назвал членов комиссии «бесстыжими» и пообещал остановить проекты. Председатель Совета округа Колумбия Фил Мендельсон заявил, что использовать NCPC в обход закона и установленной процедуры «неуместно».

В начале ноября NCPC восемью голосами против четырёх одобрила строительство триумфальной арки Трампа в Вашингтоне. Против выступили четыре представителя города. Вскоре после этого федеральный судья Таня Чаткен запретила на 14 дней начинать стройку. Иски против проекта подали власти округа Колумбия, штат Вирджиния и ветераны войны во Вьетнаме.