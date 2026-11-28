Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о массовых взломах iPhone, на которых установлены устаревшие версии iOS. По его словам, под угрозой оказываются все данные владельца, даже если система отстаёт от актуальной совсем немного.

Дуров написал в Twitter (X):

«Пользователей iPhone массово взламывают. Если ваша iOS хоть немного устарела, все ваши данные под угрозой. Чтобы вас взломали, может хватить простого открытия сайта».

Основатель Telegram сообщил, что мессенджер рассылает предупреждение всем пользователям старых версий iOS, и опубликовал его скриншот. В сообщении от официального аккаунта Telegram говорится, что в устаревшей системе есть уязвимости, из-за которых данные и аккаунты пользователя находятся под угрозой. Владельцам iPhone советуют открыть «Настройки», перейти в раздел «Основные» — «Обновление ПО» и установить последнюю доступную версию iOS.

Дуров не уточнил, о каких именно атаках идёт речь, кто за ними стоит и сколько устройств пострадало.

Похожая схема, при которой для заражения iPhone достаточно зайти на сайт, использовалась в одной из крупнейших атак последних недель. 16 ноября злоумышленники через сервис тестирования сайтов Optimizely встроили вредоносный код в сайты 178 организаций, среди которых BBC, CNN, Zoom, HSBC и IKEA, выяснил исследователь Скотт Хелм из Report URI. Посетителям с iPhone и iPad код пытался загрузить наборы эксплойтов Coruna для iOS 13–17 и DarkSword для iOS 18, а также подменял адреса криптокошельков и похищал данные банковских карт.