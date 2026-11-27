Датский археолог сравнил с помощью 3D-сканирования найденные в городе Рибе обломки литейных форм и сохранившиеся украшения эпохи викингов. Результаты расходятся с давним представлением, будто крупные торговые города Скандинавии штамповали одинаковые броши сотнями. Исследование Дерека Пэррота из Орхусского университета опубликовал журнал Antiquity.

Речь идет об овальных фибулах. Скандинавские женщины в эпоху викингов (750–1050 годы) носили их парой и скрепляли ими верхнюю одежду. Таких украшений найдены тысячи — от Скандинавии до земель, где селились выходцы оттуда. Все фибулы очень похожи друг на друга, поэтому с конца XIX века ученые считали их продуктом серийного производства в крупных торговых центрах, вроде Рибе, Хедебю и Бирки. Однако напрямую готовые броши с формами, в которых их отливали, почти не сравнивали. Глиняные формы были одноразовыми, до наших дней они дошли обгоревшими осколками с отпечатками в негативе, а сами фибулы разбросаны по музеям разных стран.

Пэррот отсканировал портативным сканером 244 фрагмента литейных форм, найденных при раскопках в Рибе в 2017–2018 годах. Точность прибора составляет до семи микрон. Кроме того, он отсканировал 105 фибул так называемого бердальского типа (конец VIII — середина IX века) из музеев Дании, Норвегии, Швеции и Германии. Всего таких фибул известно около 148, так что выборка получилась почти полной. Затем цифровые модели он накладывал друг на друга и искал совпадения в мельчайших деталях, вплоть до формы ушей и расположения глаз у изображенных на брошах зверей, числа бусин в орнаменте и случайных дефектов.

Совпадения нашлись у семи целых фибул. Эти семь брошей отлили по пяти разным исходным моделям. Три фибулы нашли в Дании, остальные — в Норвегии, и четыре из пяти моделей связаны с западным побережьем Скандинавии, то есть с северо-западом Ютландии и норвежским Вестланном. По мнению автора, это подкрепляет версию о морском пути с севера на юг вдоль западного берега Ютландии в Норвегию. Возможно, броши из Рибе не дожидались покупателей на рынке, а сами доезжали до заказчиков.

Главный вывод исследования касается самого производства. Пять совпадений на 105 фибул — слишком мало для системы, которая якобы выпускала одинаковые броши в больших количествах. Автор признает, что до нас дошла лишь малая часть всех когда-либо сделанных фибул. Тем не менее, малое число совпадений, по его словам, ставит прежние представления под вопрос. Кроме того, броши одного типа, отлитые в одной мастерской, в одно время, различаются орнаментом — и для каждой ремесленнику приходилось лепить новую восковую модель. На одних украшениях весь узор был заложен уже в форме, на других мастера оставляли гладкие участки и потом гравировали их по металлу. Значит, рядом могли работать мастера с разными навыками и приемами — например, опытный гравер и подмастерья.

Пэррот считает, что ремесленники руководствовались не только эффективностью, но и собственным вкусом, а также пожеланиями заказчиков. В итоге овальные фибулы предстают продуктом местных мастерских со своими традициями, а вовсе не «конвейера». Автор предлагает таким же способом изучить весь массив форм из Рибе и других раскопок. Так можно понять, сколько брошей действительно сделали в этом городе и не отливали ли их еще где-то.