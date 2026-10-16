Древние жители Северной Америки пережили резкую смену климата в разгар ледникового периода — исследование

Ученые из США и Великобритании расширили раскопки в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико и выяснили, в каких условиях жили люди, оставившие там следы во время последнего ледникового максимума. Отпечатки человеческих ног нашли в двадцати слоях отложений, а их возраст удалось уточнить — от 23,5 до 21,7 тысячи лет. Получается, люди ходили по этим местам почти две тысячи лет, и все это время природа вокруг них заметно менялась. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Первые следы на этом участке описали в 2021 году и датировали тогда периодом примерно от 23 до 21 тысячи лет назад. Часть специалистов сомневалась в этих оценках, и авторы новой работы решили проверить их на более длинном разрезе. Траншею удлинили с 11 до 25 метров, и она вскрыла почти 2,7 метра отложений. Исследователи измерили 152 человеческих следа. Судя по размеру, их оставили дети младше четырех лет, дети около 6 и около 12 лет, а также подростки или взрослые. Рядом сохранились следы древних хоботных, гигантских ленивцев, псовых, возможно, медведей и птиц, а также борозды от волокуш, на которых, вероятно, перевозили грузы. Признаков стоянки ученые не нашли, поэтому считают, что люди здесь только проходили.

Чтобы точнее определить возраст слоев, команда усовершенствовала радиоуглеродное датирование пыльцы хвойных деревьев. В качестве образца для сравнения взяли пыльцу из отложений в Колорадо возрастом более 110 тысяч лет — такая древняя пыльца показала, сколько постороннего углерода попадает в образцы при лабораторной обработке. В результате погрешность датировки пыльцы снизилась в пять раз. Эти данные сопоставили с возрастом семян водного растения руппии, а получившуюся хронологию сверили с климатической летописью гренландских льдов.

Восстановленная картина показала, что примерно 24,2–23,6 тысячи лет назад место находок было дном озера Отеро. На окрестных горах рос смешанный хвойный лес, в основном сосновый, а средняя температура воздуха составляла около 12 градусов — примерно на 4 градуса ниже нынешней. Примерно 23,6 тысячи лет назад начало теплеть, озеро стало мелеть и отступать на запад. Хвойные леса сменились зарослями дуба и полыни, а около 22,4 тысячи лет назад потепление ускорилось и бассейн начал пересыхать.

Около 23,2 тысячи лет назад в регионе наступила сильная, но короткая засуха, совпавшая с резким потеплением в Северной Атлантике. После нее озеро так и не восстановилось и превратилось в мелководье с то влажной, то сухой почвой. Обнажившийся берег открыл путь людям и крупным животным, и самый древний из найденных слоев со следами относится как раз к этому времени. По мнению авторов, их данные позволяют датировать это климатическое событие даже точнее, чем гренландские ледяные керны.

Ученые подчеркивают, что люди на протяжении поколений видели, как лес сменяется степью, озеро отступает, а влажные периоды чередуются с засухами. Однако они продолжали приходить в бассейн, и исследователи считают это свидетельством того, насколько важны были местные ресурсы. Кроме того, это первая для американского Юго-Запада климатическая летопись того времени с количественными оценками температуры и шагом всего в несколько десятков лет, которая относится к местности, где ходили и люди, и мегафауна.