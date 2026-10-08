Зуб древнего слона помог восстановить климат долины Иордана, в котором жили предки человека 700 тысяч лет назад

Израильские археологи изучили зуб древнего слона, найденный среди каменных орудий на севере Израиля, и восстановили, как выглядела долина реки Иордан около 700 тысяч лет назад. Судя по результатам, это был влажный и устойчивый оазис с открытыми дубовыми рощами, лугами и тростниковыми берегами, который служил надежным убежищем и для крупных животных, и для древних людей, проходивших через Ближний Восток из Африки в Евразию. Исследование ученых из Хайфского и Тель-Авивского университетов и их коллег из Германии и Португалии опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Останки нашли во время раскопок 2022 года на стоянке North Bridge Acheulian, в двух километрах к северу от известного памятника Гешер-Бнот-Яаков в долине Хула. Нижний коренной зуб и обломки бивня лежали в одном слое с базальтовыми рубилами и тесаками, то есть с орудиями так называемой ашельской культуры. Возраст находки — чуть меньше 700 тысяч лет, его установили по слою застывшей лавы, лежащему прямо под ней. Зуб и бивень были почти целиком закованы в окаменевшую породу, поэтому сначала их просветили на компьютерном томографе и построили трехмерные модели.

По форме и пропорциям зуба исследователи определили, что он принадлежал взрослому прямобивневому лесному слону — одному из крупнейших сухопутных млекопитающих своей эпохи. Этот вид когда-то расселился из Африки по Евразии и доходил на севере до Британии, Дании и запада России. Находка в долине Иордана, по мнению авторов, отмечает самую южную точку его ареала в тот период.

Чтобы понять, чем питался слон, ученые изучили под микроскопом мельчайшие царапины и ямки на жевательной поверхности зуба. Много ямок указывает на то, что животное в основном ело ветки, кустарники и, возможно, кору, а умеренное число царапин говорит о том, что в его рационе была и трава. Химический анализ эмали показал, что несколько лет подряд слон питался растениями из хорошо увлажненной местности и почти не менял рацион. Состав кислорода в эмали за примерно три года постепенно сдвигался, и авторы считают, что слон, вероятно, перемещался вдоль русла Иордана. Пил он, по их предположению, из крупного водоема, который, как и сегодня, мог питаться родниками и талой водой с горы Хермон.

Картину дополнила пыльца из грунта под бивнем и рядом с зубом. Около трети ее приходится на деревья, прежде всего на дубы, а также на кипарисовые, сосну, кедр и филлирею, остальное — на травы и кустарники. Больше четверти всей пыльцы дали прибрежные растения вроде тростника, осоки, ивы и тамариска, а обилие пыльцы водного растения рдест говорит о том, что рядом был неглубокий водоем от полуметра до шести метров. Климатическая модель для этого времени дает около 600 мм осадков в год против нынешних примерно 473 мм и среднюю температуру около 14,5°C вместо современных 21°C.

Авторы приходят к выводу, что долина Иордана около 700 тысяч лет назад оставалась богатым водой убежищем на стыке средиземноморской и засушливой зон, где мозаика леса и болот могла поддерживать жизнь и огромных слонов, и людей. Ученые напоминают, что такие слоны активно меняли ландшафт — валили деревья, вытаптывали подлесок и прокладывали проходы в зарослях тростника к воде. Древние люди, двигавшиеся этим путем между континентами, жили бок о бок с ними, и находка слоновьего зуба среди каменных орудий это наглядно подтверждает.