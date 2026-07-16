Слоны могут общаться на расстоянии благодаря способности воспринимать вибрации земли с помощью среднего уха — исследование

Африканские и азиатские слоны могут общаться между собой на расстоянии нескольких километров благодаря особому строению среднего уха, намного лучше воспринимающего низкочастотные звуки, чем человеческое. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Audiology and Otology, его цитирует издание Der Spiegel.

Слоны способны издавать крайне низкие звуки частотой от 10 до 20 Гц и громкостью в 120 Дб. Такие звуки заставляют вибрировать земную поверхность — эти вибрации улавливаются другими слонами на расстоянии до 4 км. Вибрация через ноги и кости скелета передается в среднее ухо. За счет того, что кости среднего уха и барабанная перепонка у слона намного больше и тяжелее, чем у человека, резонансная частота его слуха (способность структур уха воспринимать и усиливать звуки определенной частоты за счет колебаний барабанной перепонки и специальных косточек) намного ниже, чем у человека, — то есть слон может воспринимать куда более низкие звуки.

О том, что слоны способны общаться с помощью низких звуков, находясь на большом расстоянии друг от друга, было известно и раньше, однако благодаря эксперименту над образцами слуховых аппаратов, взятых у трех мертвых слонов, ученые зафиксировали, что низкочастотная вибрация в костях черепа слона приводит к особенно сильной стимуляции улитки — органа уха, который превращает колебания в нервные импульсы, воспринимаемые мозгом.

Кроме того, у слонов есть специальные мускулы, которые по их желанию закрывают слуховой канал, что повышает чувствительность к вибрациям. Такой эффект может заметить и человек — например, если есть в наушниках, звуки жевания будут казаться куда более громкими, чем без наушников.