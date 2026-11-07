Археолог выяснил, что правитель, убедивший Рим завоевать Британию, мог быть женщиной. Доказательства нашли на древних монетах

В частности, Таскиован и его потомки использовали римский образ богини Победы, но переносили ее атрибуты — крылья, венки и пальмовые ветви — на мужские фигуры. Расселл предполагает, что такие изображения могли отражать политическое соперничество, в котором пол правителя имел символическое значение.

На монетах Верики также встречается латинское слово rex — царь. Однако исследователь отмечает, что в римской дипломатической практике этот титул мог обозначать признанного Римом союзного правителя и сам по себе не доказывает, что его носителем был мужчина. Женщины также могли быть союзницами Рима — например, египетская царица Клеопатра VII.

Генетики обнаружили свидетельства высокого положения женщин в древней Британии

Гипотезу Расселла подкрепляют результаты недавних исследований устройства британского общества железного века.

С 2009 года археолог участвует в раскопках поселения и могильника Уинтерборн-Кингстон в графстве Дорсет на территории древнего племени дуротригов. Генетический анализ 50 скелетов позднего железного века, проведенный исследователями Борнмутского университета и Тринити-колледжа Дублина, показал, что 34 человека имели между собой родственные связи не дальше седьмой степени родства.

При этом 24 из этих 34 человек принадлежали к одной редкой митохондриальной линии, передающейся по материнской стороне. Разнообразие Y-хромосом, напротив, свидетельствовало о том, что мужчины чаще происходили из других общин.

Исследователи пришли к выводу, что общество могло быть матрилокальным: после заключения брака мужчины переселялись к семьям жен, а женщины оставались в родной общине на протяжении поколений. Это также допускает возможность наследования земли по женской линии.

Наиболее богатые погребения Уинтерборн-Кингстона, как отмечает Расселл, обычно принадлежали женщинам. Сходные генетические закономерности обнаружены и на других памятниках железного века в Англии.

В пользу высокого политического положения женщин свидетельствуют и письменные источники. В I веке нашей эры Британией правили по меньшей мере две известные женщины — Боудикка, возглавившая восстание против Рима в 60–61 годах, и Картимандуа, королева бригантов, которая, напротив, сотрудничала с римлянами и около 51 года передала им предводителя британского сопротивления Каратака.

Расселл считает, что Верика могла быть третьей влиятельной женщиной-правительницей того времени.

Римские войска могли находиться в Британии еще до официального вторжения

В своей статье археолог также обращает внимание на находки, которые могут свидетельствовать о более тесных отношениях Верики с Римом, чем считалось ранее.

Монеты предшественников Верики встречаются на обширной территории южной Англии, включая Беркшир, Суррей, Хэмпшир, Суссекс и остров Уайт. Однако монеты самой Верики сосредоточены преимущественно вокруг Чичестера в Западном Суссексе. По мнению исследователя, это может указывать на сокращение территории, находившейся под ее контролем.

Неподалеку от Чичестера, в Фишборне, археологи обнаружили остатки сооружений римского военного типа, в том числе зернохранилищ, окруженных валом и рвом.

Первоначально эти постройки относили к римскому завоеванию 43 года. Однако раскопки 2000-х годов выявили импортную керамику, датируемую не позднее 25–30 годов нашей эры. Исследователи Джон Мэнли и Дэвид Радкин предположили, что укрепление существовало примерно в 10–30 годах, а его ров был засыпан не позднее 30 года.

Если эта датировка верна, римские военные могли находиться на юге Британии за несколько десятилетий до официального завоевания острова.

Расселл допускает, что такой гарнизон мог защищать Верику от соседних племен, а также обеспечивать безопасность римской торговли и инвестиций. Он напоминает, что Рим практиковал размещение войск за пределами своих владений для поддержки союзных монархов.

В дальнейшем положение Верики, по всей видимости, ухудшилось. Монеты Эпатикка, одного из правителей катувеллаунов, свидетельствуют о расширении его влияния на территории атребатов. Позднее в том же районе начал чеканить монеты Каратак, сын Кунобелина, ставший одним из главных противников римского завоевания.

По реконструкции Расселла, именно наступление Каратака вынудило Верику бежать к Клавдию.

Изгнание Верики могло дать Клавдию повод для завоевания Британии

Клавдий стал императором в 41 году после убийства своего предшественника Калигулы. Не имея значительного военного опыта, он нуждался в победе, которая укрепила бы его положение в Риме.

По мнению Расселла, изгнание союзного правителя предоставило императору удобный повод для вмешательства в британские дела. Возвращение Верики к власти можно было представить как восстановление законного порядка и защиту римского союзника.

Если Верика действительно была женщиной, это, как считает археолог, позволяет по-новому прочитать и рассказ Кассия Диона о том, как изгнанный правитель убедил Клавдия начать вторжение.