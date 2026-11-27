Китайские военные с начала ноября проводят учения по высадке десанта в провинции Фуцзянь, напротив Тайваня. Судя по спутниковым снимкам, Пекин решил использовать новую тактику — гражданские суда собираются в импровизированный плавучий мост, который и может послужить инфраструктурой для высадки. Об этом пишет агентство Reuters.

Учения впервые заметили в начале месяца, они длятся уже несколько недель в заливе Дачэн. Он расположен напротив Тайваня — примерно в 280 км от острова.