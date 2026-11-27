Китайские военные с начала ноября проводят учения по высадке десанта в провинции Фуцзянь, напротив Тайваня. Судя по спутниковым снимкам, Пекин решил использовать новую тактику — гражданские суда собираются в импровизированный плавучий мост, который и может послужить инфраструктурой для высадки. Об этом пишет агентство Reuters.
Учения впервые заметили в начале месяца, они длятся уже несколько недель в заливе Дачэн. Он расположен напротив Тайваня — примерно в 280 км от острова.
Отличительной особенностью этих учений стала попытка китайских войск создать импровизированную инфраструктуру для высадки десанта. Для этого используют гражданские суда: их собирают в своего рода мост.
Он насчитывает четыре баржи, два доковых судна, два моторных, а также четыре десантных катера и мелкие корабли ВМФ. Длина такого импровизированного моста — около 800 метров.
Специализированного оборудования на спутниковых снимках при этом не видно. Это позволяет предположить, что китайская армия отрабатывает маневры по переброске войск и тяжелой техники, моделируя условия, в которых доступны будут ограниченные ресурсы: гражданский флот и существующая портовая инфраструктура.
Китай не впервые использует гражданские суда в военных учениях, но строительство из них «моста» — по всей видимости, новая тактика.
Собеседник Reuters в службах безопасности подтвердил, что эти учения проводились для «отработки быстрого захвата небольших островов».
Китай наращивает активность у восточного побережья Тайваня с июня. Тогда Пекин объявил о специальной морской операции в этих водах, назвав ее ответом на переговоры Японии и Филиппин о разграничении морских зон.