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Новости

Судно китайского морского ополчения впервые заметили у восточного побережья Тайваня

The Insider
Фото: APEX Aviation/Handout via REUTER

Фото: APEX Aviation/Handout via REUTER

В августе у тихоокеанского побережья Тайваня было замечено судно китайского морского ополчения в сопровождении еще двух кораблей. Это следует из отчета тайваньской компании Apex Aviation, с которым ознакомилось агентство Reuters. Ранее суда ополчения в этом районе не фиксировались.

Рыболовное судно Minfudingyu 07902, которое одновременно используется как корабль ополчения, в середине августа действовало вместе с катером береговой охраны КНР 2502 и исследовательским судном Xiang Yang Hong 03. Группу засек самолет-разведчик компании Apex более чем в 30 морских милях от уезда Хуалянь. Двое высокопоставленных тайваньских чиновников подтвердили Reuters эти данные.

Власти Тайваня полагают, что Пекин отрабатывает возможную морскую блокаду острова. Министерство обороны Тайваня заявило Reuters:

«Китай использует правоохранительную деятельность и научные исследования как прикрытие для преследования, стремясь расширить масштаб операций в отсутствие конфликта и создать иллюзию фактической юрисдикции».

Морское ополчение КНР существует с 1950-х годов и чаще всего действует в Южно-Китайском море. Оно состоит из рыболовецких судов, экипажи которых обучают работе в спорных водах, нередко вместе с береговой охраной. Apex известна в основном летным обучением и чартерными рейсами, а патрули, по ее словам, проводит самостоятельно, не по заказу властей. Легкий самолет компании оснащен американским радаром, который различает на поверхности объекты площадью от 900 см².

Китай наращивает активность у восточного побережья Тайваня с июня. Тогда Пекин объявил о специальной морской операции в этих водах, назвав ее ответом на переговоры Японии и Филиппин о разграничении морских зон. Береговая охрана Тайваня в ответ заявила, что у Китая нет суверенных прав в восточных водах острова.

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Публикация:«Судно китайского морского ополчения впервые заметили у восточного побережья Тайваня»

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