«Северная Корея дает понять: если дойдет до войны за Тайвань, они на стороне Пекина» — кореевед Тертицкий

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил Пхеньян и провел переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны договорились об углублении сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и технологиях. На торжественной церемонии встречи Ким назвал визит «наглядным свидетельством» нерушимости двусторонних отношений. Си в свою очередь призвал укреплять «стратегическое сотрудничество» и совместно отстаивать суверенитет и интересы безопасности обеих стран.

Кореист Фëдор Тертицкий в беседе с The Insider отметил, что влияния, достаточного, чтобы менять политику КНДР, нет ни у кого — но определенные рычаги у Пекина есть: