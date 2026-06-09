«Северная Корея дает понять: если дойдет до войны за Тайвань, они на стороне Пекина» — кореевед Тертицкий

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил Пхеньян и провел переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны договорились об углублении сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и технологиях. На торжественной церемонии встречи Ким назвал визит «наглядным свидетельством» нерушимости двусторонних отношений. Си в свою очередь призвал укреплять «стратегическое сотрудничество» и совместно отстаивать суверенитет и интересы безопасности обеих стран.
Кореист Фëдор Тертицкий в беседе с The Insider отметил, что влияния, достаточного, чтобы менять политику КНДР, нет ни у кого — но определенные рычаги у Пекина есть:
«Накануне саммита сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что от ядерного оружия КНДР не откажется, и в китайских официальных материалах по итогам переговоров не было ни слова о сворачивании ракетно-ядерной программы. Пекин это проглотил — и это дипломатическая победа Пхеньяна. Усилия международного сообщества по сворачиванию ядерной программы КНДР привели лишь к тому, что Пхеньян прекратил ядерные испытания. Ядерное оружие у них есть и останется, ракеты развиваются, и с этим все смирились, включая Си Цзиньпина.
К тому же Китай смертельно боится хаоса на границе — это миллионы беженцев. А все остальные понимают, что Сеул стоит под прицелом северокорейской артиллерии, и без всякого ядерного оружия столица Южной Кореи может быть уничтожена.
Однако меня прежде всего встревожили разговоры о политике „одного Китая“ <о Тайване как неотделимой части КНР — прим. The Insider>. Не исключаю, что Си думает в этом направлении и решил прощупать, как на подобное развитие событий отреагирует Пхеньян. Ким Чен Ын неожиданно подтвердил поддержку этой политики, хотя никто и не сомневался в позиции Пхеньяна. Рискну предположить, что этим сигналом Северная Корея дает понять: если дойдет до войны за Тайвань, они на стороне Пекина. Будет война или нет — не знаю, но все это выглядит мрачно».