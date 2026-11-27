Ученые прикрепили к морским птицам аудиорегистраторы и выяснили, что значительная часть их встреч с рыболовными судами приходится на суда с выключенной автоматической идентификационной системой (AIS). Исследование опубликовано в журнале Science Advances. AIS открыто транслирует местоположение судна, но ее отключают как по законным причинам, например, чтобы скрыться от пиратов, так и ради сокрытия незаконного промысла.

Устройства были установлены на северных олушах, балеарских буревестниках и вестландских тайфунниках — все три вида часто подлетают к рыболовным судам. Перемещения птиц отслеживали по GPS, а затем сверяли аудиозаписи с данными AIS в том же месте и в то же время. У семи олуш в Северной Атлантике около 32% записей пришлось на суда с отключенными трекерами, у четырех буревестников в Средиземном море — 12%.

По словам руководителя исследования, научного сотрудника Оксфордского университета Джонатана Раттера, буревестники, вероятно, чаще встречали небольшие суда, которые не обязаны держать трекеры включенными. Олуши же подлетали к крупным промысловым судам, для которых это требование действует. Ученые осторожно оценивают долю «невидимых» судов в треть времени таких встреч, но допускают, что оно может превышать половину.

Раттер сказал:

«Это может быть незаконное отключение, но может быть и плохой спутниковый сигнал. Мы хотим подчеркнуть, что незаконный промысел возможен, однако наше исследование не может уверенно показать это».

Авторы исследования предостерегли от использования птиц для слежки за рыбаками, поскольку те могут начать с подозрением относиться к ученым и к самим пернатым.

В октябре Financial Times писала, что танкеры российского «теневого флота» в Чёрном море подделывают данные AIS, чтобы система показывала их в двух местах одновременно. По данным исследователя из Университетского колледжа Лондона Олли Баллинджера, как минимум 12 подсанкционных танкеров использовали одинаковые устройства, передававшие ложные координаты.