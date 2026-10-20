Танкеры «теневого флота» в Черном море массово подделывают данные о своем местоположении, чтобы «находиться» в двух местах одновременно — FT

Суда российского «теневого флота» начали использовать новый метод подмены данных AIS — так, чтобы система слежения показывала их местоположение в двух разных местах одновременно, пишет Financial Times. Таким образом, суда пытаются обезопасить себя от атак.

Как рассказал Олли Баллинджер, специалист по отслеживанию «теневого флота» из Университетского колледжа Лондона, как минимум 12 подсанкционных танкеров использовали идентичные устройства для передачи ложных, застывших координат, пока в реальности успевали преодолеть сотни километров.

По словам Баллинджера, шесть танкеров, за которыми он вел наблюдение, в последние месяцы одновременно передавали через AIS сразу две разные координаты. Таким образом создавалось впечатление, что суда находятся в двух разных местах одновременно. В частности, этот метод использовался при выходе из Черного моря через Босфор. Проходя через пролив, танкеры ненадолго включали свои штатные системы AIS (турецкие власти разрешают проход только с включенной системой отслеживания), одновременно транслируя ложные, замороженные координаты, указывающие на нахождение у входа в пролив. Так они пытались обезопасить себя от атак на дальнейшем пути.

Например, 27 августа российский танкер Pirop (IMO: 9257022) передал два вида данных: согласно одним, он находился в районе Босфора, согласно другим — у побережья Турции примерно в 800 км от пролива.

Украинские власти в конце сентября сообщили, что за 11 недель удалось поразить более 300 российских судов.