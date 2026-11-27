Школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD), где учатся полмиллиона детей, отключил ИИ-сводки AI Overview в поиске Google на выданных ученикам устройствах и не стал объявлять об этом официально, пишет Associated Press. Среди округов, пошедших на такой шаг, LAUSD — крупнейший. Google не собирается отделять поиск от ИИ-инструментов для школ, и некоторые округа думают о полном отказе от продуктов компании.

Функция пропала в понедельник, хотя еще 13 ноября на заседании ИИ-комитета школьного совета выступали активисты группы Schools Beyond Screens LA, — в округе сказали, что выключили AI Overview временно, чтобы ученики получали «соответствующий возрасту и безопасный» опыт. Чат-бот AI Mode школьникам отключили еще в начале учебного года. По данным СМИ, в округе Фэрфакс в Вирджинии тоже установили плагины, которые убирают ИИ-сводки.

В начале ноября Google объявила, что в ближайшие месяцы по умолчанию отключит в школьных аккаунтах Gemini все поисковые инструменты, а включать их будут администраторы. Поиска без ИИ компания при этом не предлагает. Вице-президент Google по образованию Крис Филлипс сказал The New York Times, что поиск и ИИ «глубоко интегрированы». Если школа запретит ИИ, ученики потеряют и поиск. Сотни сотрудников Google подписали петицию с просьбой разрешить школам отключать ИИ и сохранять поиск.

Директор округа по информационным технологиям Джек Келаник заявил на заседании комитета, что LAUSD не привязан к продуктам Google, если изменения расходятся с приоритетами округа. Он сказал:

«У нас есть выбор. Мы можем сменить поисковик по умолчанию буквально за одну ночь».

В сентябре Нью-Йорк и Лос-Анджелес ввели годовые моратории на использование учениками генеративного ИИ. В Лос-Анджелесе запрет касается всех школьников, в Нью-Йорке — учеников до 8 класса включительно. Нью-йоркский мораторий объявил мэр города Зоран Мамдани, передавало Associated Press. Власти назвали его самым масштабным подобным запретом в стране.