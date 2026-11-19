В Южной Корее на общенациональном вступительном экзамене в вузы (CSAT) поймали на нарушениях 98 человек. Об этом сообщило министерство образования страны, передает Yonhap. Меры против списывания власти ужесточили после недавнего скандала с использованием искусственного интеллекта.

Из этих 98 человек 49 выявили с помощью экстренных оповещений. Правительство трижды за время экзамена разослало их на мобильные телефоны по всей стране. Такие сигналы доходят почти до всех устройств и доставляются с громким звуковым уведомлением даже в беззвучном режиме. Так власти рассчитывали найти участников, которые вопреки правилам не сдали телефоны перед экзаменом.

Еще 44 человека попались с другими электронными устройствами, и в пяти случаях устройства использовали прямо во время экзамена. Один участник пользовался умными очками, у другого нашли миниатюрную камеру и беспроводные наушники, третий сфотографировал экзаменационный лист на смартфон. Замминистра образования Чхве Ын Ок заявила на брифинге:

«Тех, кого поймали на списывании с помощью смарт-устройств, ждут более строгие наказания».

Любую электронику в аудитории приносить запретили, с собой разрешалось взять только карандаши. Очки каждого участника проверяли на скрытые камеры, а пуговицы на одежде заклеивали стикерами. Правительство также хочет на 10 лет лишать уличенных в списывании права снова сдавать экзамен.

Ужесточить контроль власти решили после того, как лучший участник экзамена на квалификацию налогового консультанта признался в списывании с помощью ИИ и электронных устройств. После этого полиция начала расследование. Опасения усилились и из-за 32-летнего мужчины, который получил максимальный балл на вступительном тесте в юридические школы (LEET). Его тоже подозревали в использовании ИИ. В четверг его нашли мертвым в мотеле в Сеуле.