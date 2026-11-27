Минюст приготовил проект приказа о раскрытии банками данных о счетах «иностранных агентов». Документ опубликован на федеральном портале для открытого обсуждения. Среди прочего ведомство хочет обязать банки раскрывать данные о людях и организациях, которые пополняют такие счета.

Приказ обязывает банки передавать информацию о счетах и вкладах проверяемых лиц: в том числе, платежных операциях или снятии наличных. Предполагается, что сообщать ведомству должны будут об операциях в деталях: вплоть до того, в каком банкомате или отделении были сняты наличные.

Отдельной строкой прописана и необходимость передачи информации о тех, кто вносил деньги на счета «иноагентов». Передаваемые Минюсту данные будут включать:

фамилию, имя и отчество отправителя;

адрес его регистрации;

номер банковского счета и привязанные к нему номера;

адрес и банковские реквизиты организации (если платеж проводило юрлицо).

РБК уточняет, что право запрашивать сведения об операциях и счетах «иностранных агентов» у Минюста уже есть. Новый приказ не столько расширяет полномочия ведомства, сколько уточняет полноту сведений и порядок их передачи со стороны банков.

Данные Минюст сможет запрашивать в рамках контроля за соблюдением законодательства об «иноагентах». Например, если появятся подозрения в нарушении требований ведомства. Кредитная организация должна будет предоставить всю информацию в течение трех рабочих дней. Документ может вступить в силу 24 декабря этого года.