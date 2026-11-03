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Новости

Российских «иноагентов» обязали отчитываться перед Минюстом об отсутствии изменений в их жизни

The Insider
Иллюстрация к материалу

Российских «иноагентов» обязали ежеквартально сообщать Минюсту не только об изменениях в ранее представленных сведениях, но и об их отсутствии. Как выяснил The Insider, соответствующее требование прямо закрепили в федеральном законе № 215-ФЗ от 26 июня 2026 года. Поправки вступили в силу 1 сентября, а 2 ноября Минюст опубликовал приказ, изменяющий порядок ведения реестра «иноагентов».

Иллюстрация к материалу

Речь идёт об информации о деятельности «иноагентов», их участниках и сотрудниках, источниках финансирования, финансовой отчётности и реализуемых программах. Даже если за отчётный период ничего не изменилось, необходимо направить уведомление в Минюст.

Ранее Минюст уже требовал от «иноагентов» подавать отчёты даже при отсутствии изменений, хотя такая обязанность не была прямо предусмотрена федеральным законом. Прежняя редакция закона обязывала сообщать об изменениях в представленных сведениях, но ничего не говорила о необходимости отчитываться, если никаких изменений не произошло. Тем не менее ведомство требовало сдавать ежеквартальную отчётность независимо от наличия изменений и составляло административные протоколы за её непредставление.

В 2025 году это требование оспорили в Верховном суде «Институт права и публичной политики» и его директор Ольга Сидорович. Они указывали, что Минюст фактически установил дополнительную обязанность, не предусмотренную федеральным законом.

Однако 11 ноября 2025 года Верховный суд отказал в удовлетворении иска. Суд посчитал, что обязанность ежеквартально представлять сведения сохраняется независимо от того, произошли изменения или нет, поскольку закон не предусматривает исключений из этого правила. В феврале 2026 года апелляционная коллегия Верховного суда оставила решение в силе.

Спустя несколько месяцев власти прямо закрепили оспаривавшееся требование в федеральном законодательстве. Госдума приняла закон № 215-ФЗ 9 июня, Совет Федерации одобрил его 17 июня, а Владимир Путин подписал 26 июня 2026 года.

При этом подготовка отчётности уже требует от «иноагентов» значительных административных усилий. Люди и организации, включённые в реестр, обязаны регулярно представлять государству сведения о своей деятельности и финансах. Для подготовки документов некоторые из них привлекают бухгалтеров и юристов. Теперь обязанность направлять уведомления сохраняется даже при полном отсутствии изменений, что создаёт дополнительную бюрократическую нагрузку и потенциальные расходы.

С 1 октября 2026 года отчётность перевели в электронный формат: документы необходимо подавать через личный кабинет на информационном ресурсе Минюста.

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Публикация:«Российских «иноагентов» обязали отчитываться перед Минюстом об отсутствии изменений в их жизни»

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