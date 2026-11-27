Экономика Франции в третьем квартале вошла в рецессию. ВВП страны сократился на 0,2% после небольшого падения во втором квартале, сообщило в пятницу национальное статистическое агентство Insee. Рецессией экономисты называют два квартала подряд с отрицательным ростом. Одной из причин спада стала июльская жара, из-за которой замедлилась работа заводов Airbus, пишет The Wall Street Journal.

По данным профсоюзов, температура в цехах Airbus поднималась выше 40 градусов Цельсия. Компания сократила выпуск самолетов A330 и A321, и это, по оценке французских властей, обрушило общий экспорт страны на 1,6%. Экономист Insee Полин Мейнзель отметила, что внутренние расходы тоже оказались слабее ожиданий. Она сказала:

«Внешняя торговля сокращается, а рост внутреннего спроса в третьем квартале — нулевой».

Спад усилило и падение местных инвестиций. Перед муниципальными выборами в марте мэры вкладывались в крупные стройки вроде продления трамвайной линии в Марселе за €320 млн, поэтому в 2025 году расходы местных властей выросли на 3,4%. Теперь, по словам Мейнзель, команды мэров переизбраны — и вложения в общественные работы резко упали.

Рецессия осложняет планы правительства по сокращению дефицита бюджета. Кабмин предлагает сэкономить почти €50 млрд, чтобы в следующем году снизить дефицит до 5% ВВП. В этом году он, согласно прогнозу, достигнет 5,5% ВВП — самого высокого уровня в еврозоне. Госрасходы составляют около 57% ВВП Франции, и их урезание грозит еще сильнее затормозить рост. По оценке WSJ, сокращение госрасходов может усилить недовольство избирателей перед президентскими выборами и сыграть на руку Марин Ле Пен.

Как писал The Insider, в октябре Францию охватили массовые протесты. 17 октября на улицы, по данным МВД, вышли 550 тысяч человек, которые требовали денег на школы и больницы и повышения зарплат. Правительство при этом пытается урезать расходы, чтобы остановить рост госдолга, — он достиг исторического максимума: около €3,6 трлн, или 119% ВВП.