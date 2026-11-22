Во Франции на шестой подряд субботней акции против роста стоимости жизни полиция задержала 144 человека к 18:00 по местному времени. На улицы по всей стране вышли 82,5 тысячи человек, в том числе 21,5 тысячи в Париже, сообщило МВД Франции. Студенческий союз, в свою очередь, оценил число участников в 150 тысяч по стране и 45 тысяч в столице.

По обеим оценкам, с начала серии субботних протестов число участников сократилось более чем на 80%. На первые акции 17 октября, по официальным данным, вышли 550 тысяч человек, а организаторы насчитали 800 тысяч. Число акций протеста за пять недель сократилось почти вчетверо, с 430 до 112. На предыдущей субботней акции МВД насчитало 106 тысяч участников, организаторы — 200 тысяч.

В Париже колонна прошла от площади Республики до площади Нации. По данным МВД, шествие прошло спокойно, столкновения начались, когда полиция потребовала разойтись. Как сообщил корреспондент Le Figaro с площади Нации, в полицейских бросали разные предметы, а те несколько раз оттесняли собравшихся и применили слезоточивый газ. Пожарные потушили загоревшийся мусорный бак.