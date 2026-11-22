Во Франции на шестой подряд субботней акции против роста стоимости жизни полиция задержала 144 человека к 18:00 по местному времени. На улицы по всей стране вышли 82,5 тысячи человек, в том числе 21,5 тысячи в Париже, сообщило МВД Франции. Студенческий союз, в свою очередь, оценил число участников в 150 тысяч по стране и 45 тысяч в столице.
По обеим оценкам, с начала серии субботних протестов число участников сократилось более чем на 80%. На первые акции 17 октября, по официальным данным, вышли 550 тысяч человек, а организаторы насчитали 800 тысяч. Число акций протеста за пять недель сократилось почти вчетверо, с 430 до 112. На предыдущей субботней акции МВД насчитало 106 тысяч участников, организаторы — 200 тысяч.
В Париже колонна прошла от площади Республики до площади Нации. По данным МВД, шествие прошло спокойно, столкновения начались, когда полиция потребовала разойтись. Как сообщил корреспондент Le Figaro с площади Нации, в полицейских бросали разные предметы, а те несколько раз оттесняли собравшихся и применили слезоточивый газ. Пожарные потушили загоревшийся мусорный бак.
В Марселе часть демонстрантов отделилась от согласованного шествия, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать эту группу. По данным префектуры полиции, в сотрудников бросали разные предметы. Огонь с подожженных мусорных баков перекинулся на семь автомобилей. В городе повредили 15 витрин, полиция задержала десять человек.
В Бордо столкновения начались после завершения согласованного шествия. В районе площади Виктуар и квартала Капюсен подожгли мусорные баки и баррикады на трамвайных путях. Полиция пресекла несколько попыток проникнуть в магазины. Префектура Жиронды сообщила о 17 задержанных и девяти пострадавших силовиках. У некоторых были ожоги ног или звон в ушах.
В Лионе несколько колонн попытались пройти в центр, где префектура запретила демонстрации. В одном из районов люди в масках подожгли мусорные баки, в сторону полицейских запустили пиротехнику, а те ответили слезоточивым газом. К концу дня префектура сообщила о 15 задержанных.
В Гренобле полиция также применила слезоточивый газ после того, как в сотрудников запустили пиротехнику. В Лилле, по данным местной префектуры, группа людей повредила рекламные щиты и опрокинула мусорные баки. К концу шествия в сторону полиции также запускали пиротехнику, силовики применили слезоточивый газ.
Протесты начались в сентябре с выступлений школьников и студентов, которые требовали ремонта учебных зданий и найма преподавателей. Позже к ним присоединились профсоюзы. Участники выступают против роста цен, требуют улучшить работу государственных служб и прекратить полицейское насилие.
На фоне протестов правительство Себастьена Лекорню решило повысить минимальную зарплату на 1,6% с 1 декабря, на месяц раньше запланированного. В то же время, по данным французского института статистики Insee, в октябре годовая инфляция ускорилась с 3,1% до 3,4%, а цены на энергоносители выросли на 24,1% год к году.