Во Франции на протесты вышли до 200 тысяч человек. Полиция задержала более 120 человек, в нескольких городах произошли столкновения

Во Франции в субботу, 14 ноября, прошла новая волна протестов против роста стоимости жизни, сокращения социальных расходов и расширения полномочий полиции. По данным МВД страны, в акциях приняли участие 106 тысяч человек, тогда как организаторы насчитали около 200 тысяч. К 17:00 полиция сообщила о 121 задержании по всей стране. Столкновения произошли в Париже, Бордо, Нанте и Лионе, где, по информации местных властей, протестующие также напали на съемочную группу телеканала BFMTV.
В Париже демонстранты прошли от площади Республики через площадь Бастилии до площади Нации. На финальной точке полицейские применили слезоточивый газ для разгона части протестующих, после чего в толпе началась паника. Некоторые участники акции бросали в сотрудников полиции различные предметы. По информации парижской прокуратуры, в столице задержали 22 человека, в том числе троих несовершеннолетних. Большинство задержаний связано с незаконным ношением оружия, оскорблениями полицейских и нарушением запретов на участие в демонстрациях.
Столкновения также произошли в Бордо, где демонстранты поджигали мусорные баки и строили баррикады. В Нанте полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По данным префектуры департамента Атлантическая Луара, к вечеру там задержали 52 человека. В Лионе нападению подверглась съемочная группа BFMTV, состоявшая из двух журналистов и двух сотрудников охраны. Как утверждает префектура департамента Рона, для защиты журналистов потребовалось вмешательство полиции.
Протестующих стало меньше, но оценки в Париже расходятся в четыре раза
По сравнению с предыдущей субботой число участников общенациональных протестов сократилось. Тогда МВД Франции насчитало 146 тысяч демонстрантов — на 27% больше, чем сегодня. По оценке организаторов, численность протестующих уменьшилась с 250 до 200 тысяч человек, или на 20%.
При этом оценки участников парижской акции расходятся значительно сильнее. МВД сообщило о 24 тысячах демонстрантов против 46 тысяч неделей ранее, тогда как молодежное межпрофсоюзное объединение насчитало около 100 тысяч человек против 75 тысяч 7 ноября.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес накануне сообщил, что во время субботних акций планируется задействовать около 70 тысяч силовиков. По оценкам властей, по стране ожидалось от 50 до 60 шествий. МВД хотелол предотвратить повторение массовых беспорядков, которые сопровождали акции в предыдущие дни.
Протестующие выступают против нового закона о применении оружия полицией
Нынешние акции стали пятыми подряд против роста стоимости жизни. Протестное движение началось в сентябре с выступлений учащихся лицеев, недовольных нехваткой преподавателей, переполненными классами и недостаточным финансированием образования. Впоследствии к ним присоединились профсоюзы, работники здравоохранения и других отраслей, потребовавшие повышения зарплат и пересмотра бюджетной политики правительства.
Одной из новых тем протестов стал законопроект, котоорый предусматривает презумпцию законности применения оружия силовиками. Противники инициативы называют ее «разрешением убивать» и опасаются, что она осложнит привлечение полицейских к ответственности за необоснованную силу. Сторонники законопроекта считают, что он обеспечит дополнительную правовую защиту самим силовикам. Сенат на днях рассмотрит проект.
Правительство премьер-министра Себастьена Лекорню пытается снизить напряженность с помощью переговоров с профсоюзами и предложений об увеличении финансирования отдельных государственных программ. Однако профсоюзы считают предложения недостаточными. На вторник, 17 ноября, запланирована новая общенациональная забастовка работников госсектора.