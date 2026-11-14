Во Франции на протесты вышли до 200 тысяч человек. Полиция задержала более 120 человек, в нескольких городах произошли столкновения

В Париже демонстранты прошли от площади Республики через площадь Бастилии до площади Нации. На финальной точке полицейские применили слезоточивый газ для разгона части протестующих, после чего в толпе началась паника. Некоторые участники акции бросали в сотрудников полиции различные предметы. По информации парижской прокуратуры, в столице задержали 22 человека, в том числе троих несовершеннолетних. Большинство задержаний связано с незаконным ношением оружия, оскорблениями полицейских и нарушением запретов на участие в демонстрациях.

Столкновения также произошли в Бордо, где демонстранты поджигали мусорные баки и строили баррикады. В Нанте полиция применила слезоточивый газ и водометы.