Евросоюз рассматривает ужесточение контроля за вывозом отходов аккумуляторов, чтобы ценное сырьё не попадало в Китай, пишет Financial Times. Речь идёт о так называемой «чёрной массе» — измельчённых отработанных батареях, в которых содержатся кобальт, литий и другие металлы. После переработки их снова используют в электромобилях, оборонной промышленности и «зелёных» технологиях.

Сейчас ЕС вывозит значительную часть «чёрной массы» в третьи страны, и считается, что в итоге большая её доля оказывается в Китае. Там из неё извлекают металлы, которые затем возвращаются в Европу в готовой продукции. По оценке экологической организации Transport & Environment, из ЕС уходит не менее 60% «чёрной массы», это около €150 млн в год.

С 9 декабря ЕС отнесёт «чёрную массу» к опасным отходам, и её экспорт в страны вне ОЭСР будет ограничен. Двое чиновников рассказали изданию, что в Законе о циркулярной экономике пропишут и более жёсткие меры, вплоть до полного запрета на вывоз. Решение по ним примут после того, как оценят эффект первых ограничений. Еврокомиссия должна представить законопроект 15 декабря.

По расчётам T&E, к 2040 году переработка старых батарей может покрыть до четверти потребности Европы в литии и больше половины — в кобальте. Однако вторичное сырьё часто стоит дороже нового. Еврокомиссар по окружающей среде Йессика Росвалль заявила журналистам:

«Цикличность не решит всех проблем с критически важным сырьём, но это одна из составляющих. У нас здесь золотая жила».

Ранее сообщалось, что ЕС собирается развивать собственную добычу и переработку редкоземельных металлов, чтобы снизить зависимость от Китая, на который приходится более 90% мировых мощностей по их переработке. По оценкам ЕС, на десятки стратегических проектов понадобится более €43 млрд.