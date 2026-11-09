Европа вложит десятки миллиардов евро в добычу редкоземельных металлов, чтобы снизить зависимость от Китая

Евросоюз намерен развивать собственную добычу и переработку редкоземельных металлов, чтобы сократить зависимость от Китая, который контролирует более 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов, используемых для производства магнитов. Для реализации десятков стратегических проектов потребуется более 43 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки ЕС.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), масштабные перебои в поставках критически важного сырья могут нанести мировой экономике ущерб в размере $1,5 трлн.

Редкоземельные металлы необходимы для производства электромобилей, ветрогенераторов, дата-центров, электроники и военной техники. На Китай приходится около 60% их мировой добычи в сегменте магнитных редкоземельных элементов и более 90% переработки. В 2025 году Пекин ужесточил экспортные ограничения на редкоземельные металлы и материалы для аккумуляторов, продемонстрировав способность использовать зависимость других стран от поставок как инструмент экономического давления.

«Китай показал, что готов и способен превращать эту цепочку поставок в оружие», — отметила аналитик брюссельского исследовательского центра Bruegel Мадалена Барата да Роша.

Европа перенимает китайскую модель развития отрасли

Одним из главных центров новой европейской индустрии становится Скандинавия, где расположены крупные месторождения редкоземельных металлов, имеются доступные источники электроэнергии и развитая горнодобывающая промышленность.

Шведская государственная компания LKAB планирует извлекать редкоземельные элементы из побочных продуктов добычи железной руды на шахте Мальмбергет за Полярным кругом. Компания уже вложила около 800 млн шведских крон ($85 млн) в экспериментальный перерабатывающий завод в Лулео. Полномасштабное предприятие, запуск которого возможен в начале 2030-х годов, потребует инвестиций в несколько миллиардов крон.

В Норвегии разрабатывается месторождение Fen Carbonatite Complex, которое может оказаться крупнейшим в Европе. Его ресурсы оцениваются в 15,9 млн тонн оксидов редкоземельных элементов. Компания Rare Earths Norway объявила о создании экспериментального перерабатывающего завода, около трети стоимости которого покроют государственные средства. Разработчик также допускает участие государства в капитале предприятия.

Другие проекты реализуются в Гренландии и Финляндии. В частности, стоимость освоения финского месторождения Сокли может достигнуть 1,5 млрд евро. В Эстонии уже начал коммерческое производство завод по выпуску редкоземельных магнитов.

Евросоюз располагает фондом объемом 3 млрд евро для поддержки проектов в сфере критически важных полезных ископаемых. Однако, как отмечает Bloomberg, европейские инвестиции пока значительно уступают расходам Китая и США.

«Рыночная экономика сама по себе не способна обеспечить такие изменения. Мы должны учиться у лучших», — заявил глава Датского экспортно-инвестиционного фонда Педер Лундквист, имея в виду Китай.

В ЕС сравнили зависимость от Китая с прежней зависимостью от российского газа

По оценке Bloomberg, европейская промышленность оказалась в ситуации, напоминающей зависимость региона от российского природного газа до полномасштабного вторжения России в Украину. На протяжении многих лет импорт редкоземельных металлов обходился дешевле собственного производства, поэтому западные компании не спешили инвестировать в добычу и переработку.

Теперь Евросоюз пытается создать полную производственную цепочку — от разработки месторождений до выпуска готовых магнитов. Для привлечения частных инвестиций европейские власти также содействуют заключению долгосрочных соглашений о закупке будущей продукции, которые должны гарантировать предприятиям стабильные доходы.

«Это стратегическая уязвимость, и мы намерены ее сократить. Это означает, что необходимо больше добывать в Европе там, где у нас есть ресурсы, а также расширять переработку, вторичное использование материалов и диверсифицировать поставки», — заявил еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурне.

В европейской промышленности подчеркивают, что цель этих инвестиций — не удешевление продукции, а обеспечение экономической и национальной безопасности.