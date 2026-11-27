Российский Минюст обновил перечень «иностранных агентов». В него вошли:
- проект социолога Бориса Кагарлицкого, интернет-издание «Рабкор»
- экс‑директор Free Russia на Южном Кавказе, российско-грузинский политолог Егор Куроптев
- чеченский оппозиционер Муса Ломаев
- правозащитница из Чечни Фатима Газиева
- украинский журналист, главред издания «Трибун» Алексей Артюх
Одновременно из реестра «иностранных агентов» исключили бывшего исполнительного директора ликвидированного «Викимедиа.РУ» Станислава Козловского.
На прошлой неделе в реестр включили журналиста-расследователя Сергея Панова.