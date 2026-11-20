В новый реестр «иностранных агентов» Минюста включили журналиста-расследователя Сергея Панова, работающего с The Insider.
Также в обновленный список Минюста внесены:
- проект «Перезагрузка 2026»
- информационный ресурс «Красный темник», принадлежащий краснодарскому политику Александру Сафронову;
- новостной канал «Бюро»
- блогер «Иоганн Себастьян» (Сергей Матвеев)
- журналистка Елена Барышева
- философ Марина Быкова
Расследования Сергея Панова, опубликованные The Insider, можно почитать по ссылке.