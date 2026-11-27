Продовольственная ситуация в 16 регионах мира может резко ухудшиться в период с декабря 2026 года по май 2027-го. Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), опубликованном 27 ноября. Наиболее критическая обстановка складывается в пяти странах. При этом в Судане и Южном Судане, по оценкам экспертов, сохраняется риск массового голода.

Как отмечается в докладе, вооруженные конфликты и насилие остаются ключевыми факторами острой нехватки продовольствия в 12 из 16 выявленных очагов кризиса. Боевые действия вынуждают людей покидать дома, нарушают работу рынков, подрывают сельское хозяйство и затрудняют доставку гуманитарной помощи. Ситуацию усугубляют высокие цены на продукты питания, энергоносители и удобрения.

В ООН подчеркивают, что наиболее тяжелая обстановка складывается в Судане и Южном Судане, где сохраняется угроза массового голода. Помимо этих стран, наиболее острая нехватка продовольствия будет ощущаться в Сомали, на севере Нигерии и Йемене.

Дополнительным фактором усиления продовольственного кризиса стало климатическое явление Эль-Ниньо, которое характеризуется нагреванием поверхности вод в экваториальной части Тихого океана. Это ведет к временному росту глобальной температуры, а вместе с ним — к экстремальным погодным явлениям, продовольственным и экономическим кризисам и даже, по некоторым оценкам, к новым вооруженным конфликтам.

Из-за Эль-Ниньо в южной части Африки и Центральной Америке ожидаются засухи, которые могут привести к сокращению урожая, а в Восточной Африке после продолжительного периода нехватки осадков возрастает риск разрушительных наводнений. Такие экстремальные погодные условия могут лишить население сельских районов источников дохода и вызвать дальнейший рост цен на продовольствие, говорится в докладе.

К регионам с очень высоким уровнем риска продовольственного кризиса ООН относит Афганистан, Гаити, ДР Конго и Палестину. При этом уровень риска для Палестины был понижен после прекращения огня в секторе Газа.

В докладе отмечается, что на этом фоне сокращается финансирование гуманитарных программ. С 2022-го по 2025 год объем помощи в сфере продовольственной безопасности и питания в пяти наиболее уязвимых странах мира уменьшился примерно на 62% — с $5,1 млрд до $2 млрд. Подчеркивается, что урезание финансов ограничивает не только объемы помощи, но и возможности сбора информации о масштабах голода.