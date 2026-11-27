Саммит Евросоюза, начавшийся в Брюсселе 26 ноября, завершился досрочно. Об этом сообщило издание Politico. Страны не смогли сблизить позиции по бюджету на 2028–2034 годы, как и договориться о выделении дополнительного кредита Украине на €45 млрд в 2027 году. У лидеров ЕС есть еще год на обсуждение бюджета, однако из-за президентских выборов во Франции, намеченных на апрель 2027 года, ряд стран требуют принять решение как можно скорее, опасаясь прихода к власти ультраправой Марин Ле Пен.

Как отмечает Politico, саммит ЕС завершился досрочно после того, как Дания, Швеция, Бельгия и Австрия покинули переговоры, обвинив председателя Европейского совета Антониу Кошту в попытке расколоть коалицию стран, выступающих за сокращение расходов. Такой подход, помимо устроивших демарш государств, поддерживают Германия, Финляндия и Нидерланды. При этом Германия и Швеция выступают не только за сокращение бюджета, но и за переориентацию расходов на оборону и безопасность. Всю эту группу стран называют S7 — «разумной семеркой» (Sensible Seven).

Другие страны — Южной, Центральной и Восточной Европы, включая Италию и Испанию, — настаивают на сохранении финансирования сельского хозяйства и менее обеспеченных регионов. На сохранении сельскохозяйственных субсидий также настаивает Франция.

Изначально Еврокомиссия (ЕК) предложила бюджет объемом около €2 трлн. Кошта представил проект бюджета на €1,78 трлн, однако это не устроило «экономные» страны. Отмечается, что Кошта пообещал продумать дальнейшие сокращения, которые составят примерно €220–230 млрд от изначально предложенной ЕК суммы.

Переговоры по бюджету возобновятся на следующем саммите 17 декабря. Для утверждения семилетнего бюджета необходимо согласие всех 27 членов объединения. Формально у Евросоюза есть еще год на переговоры по бюджету, однако ряд стран настаивают, что достичь соглашения необходимо до конца 2026 года из-за президентских выборов во Франции, намеченных на апрель 2027-го. Такая спешка вызвана возможным приходом к власти ультраправого политика Марин Ле Пен, которая, как отмечает The Guardian, обещает сократить взносы Франции в бюджет ЕС и прекратить финансовую помощь Украине. Сама Ле Пен назвала попытки скорее принять семилетний бюджет «подлыми политическими манипуляциями», а Эммануэль Макрон напомнил ей, что пока президентом Франции все еще остается он.

Помощь Украине стала дополнительным предметом разногласий провального саммита в Брюсселе. ЕК предложила одобрить кредит для Украины на 2027 год объемом €45 млрд. Однако Венгрия, Словакия и Чехия пока отказываются участвовать в его финансировании. Болгария в свою очередь выразила готовность выделить средства на гуманитарные потребности Украины, но отказалась участвовать в финансировании закупок вооружений.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее пригрозил заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС, если не все страны Евросоюза согласятся участвовать в кредитовании Украины. Кроме того, как пишет The Guardian, Германия добивается отхода от принципа единогласия при принятии решений о дальнейшем финансировании Украины из бюджета ЕС. В Берлине считают, что подобный шаг позволит предотвратить блокировку помощи Киеву в случае прихода к власти во Франции Марин Ле Пен.