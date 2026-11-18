Еврокомиссия (ЕК) 18 ноября приняла пакет предложений, предусматривающих предоставление Украине дополнительной финансовой помощи в размере €45 млрд в 2027 году. Об этом сообщается на сайте ЕК. Речь идет о деньгах, выделяемых в рамках кредита с ограниченными обязательствами по погашению. Такую сумму предлагается одобрить к уже согласованным €45 млрд в рамках другого кредита.

В ЕК отметили:

«Сегодня Еврокомиссия приняла пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до €45 млрд дополнительной финансовой поддержки в 2027 году. Эти средства должны помочь покрыть предполагаемый дефицит финансирования страны на следующий год, который оценивается в €70 млрд. Предложения дополняют ранее утвержденный Евросоюзом кредит на помощь Украине в размере €90 млрд на 2026–2027 годы и подтверждают неизменную приверженность ЕС поддержке Украины в условиях продолжающейся агрессивной войны России».

Отмечается, что €25 млрд из этой суммы должны отправиться на военную помощь Украине, а €20 млрд — на поддержку бюджета. Для реализации этого ЕК предложила создать инструмент скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine), который будет финансироваться путем заимствований на рынках капитала.

В ЕК подчеркнули, что речь идет о кредите с ограниченными обязательствами по погашению. Это означает, как отмечается в пресс-релизе, что Украина будет обязана погасить основную сумму кредита только после получения репараций от России. При этом предоставление бюджетной поддержки будет зависеть от проведения Киевом реформ, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Предложение ЕК еще должны одобрить страны — члены Евросоюза.

Сейчас для Украины действует похожий кредит размером €90 млрд, из которых выделение €45 млрд запланировано на 2027 год.

На днях Совет ЕС одобрил выделение Украине почти €8 млрд в рамках программы финансовой помощи Ukraine Facility. Речь идет о крупнейшем единоразовом транше макрофинансовой помощи стране от Евросоюза.