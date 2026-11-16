FT: Еврокомиссия собирается выдать Украине кредит на €45 млрд под гарантии бюджета ЕС

Европейская комиссия собирается предложить странам ЕС взять заем примерно на €45 млрд под гарантии общего бюджета блока, чтобы профинансировать Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с планом. Проект разошлют государствам-членам на днях. Схема повторит механизм, по которому в прошлом году обеспечили кредит Киеву на €90 млрд.

В следующем году дефицит финансирования Украины, по оценкам, достигнет €70 млрд. Еврокомиссия пообещала покрыть две трети этой суммы и призвала других западных союзников увеличить помощь. Кредита на €90 млрд должно было хватить на 2026–2027 годы, однако из-за возросших разрушений от российских ударов потребности Киева выросли.

Новый заем должны одобрить все 27 стран ЕС, но Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария уже отказались участвовать в дальнейшем финансировании Украины. После этого канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил не согласовывать бюджет ЕС на 2028–2034 годы. По данным FT, теперь оба решения объединены в один пакет, и лидеры ЕС обсудят его на саммите в Брюсселе 26–27 ноября.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против такой увязки. В письме председателю Евросовета Антониу Коште он написал:

«Соглашение о будущем финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего бюджета ЕС».

Сомнения высказал и премьер Ирландии Михол Мартин, хотя его страна поддерживает Киев.

В январе Еврокомиссия утвердила законодательные предложения для кредита Украине на €90 млрд, о котором лидеры ЕС договорились в декабре 2025 года. €60 млрд из этой суммы направлялось на военные нужды, еще €30 млрд — на поддержку бюджета. Тогда Венгрия, Чехия и Словакия в схеме не участвовали, но блокировать ее не стали.