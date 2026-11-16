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Евросоюз одобрил рекордный транш Украине в рамках макрофинансовой помощи — почти €8 млрд

The Insider
Фото: UNN

Фото: UNN

Совет ЕС одобрил выделение Украине почти €8 млрд в рамках программы финансовой помощи Ukraine Facility. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Речь идет о крупнейшем единовременном пакете с момента запуска программы.

Как отмечается в сообщении Совета ЕС, €5 млрд из €8 млрд поступят из средств программы Ukraine Support Loan, предусмотренных на 2026 год. Порядок выплат зависит от выполнения Киевом обязательств согласно «Плану Украины», который определяет стратегию страны в области восстановления, реконструкции и модернизации, а также устанавливает график реализации реформ. Речь идет о дорожной карте восстановления страны и ее вступления в ЕС.

Подчеркивается, что решение было принято после того, как Киев выполнил более 20 условий, связанных с проведением реформ. Среди них — изменения в судебной системе, меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, реформы в финансовом секторе, управлении государственными активами, а также в области энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, децентрализации и защиты окружающей среды.

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 года и предусматривает до €50 млрд макрофинансовой поддержки — стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по конец 2027 год.

После перечисления девятого транша объем средств, полученных Украиной в рамках механизма, превысит €40 млрд.

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Публикация:«Евросоюз одобрил рекордный транш Украине в рамках макрофинансовой помощи — почти €8 млрд»

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